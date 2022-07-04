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Британия введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России - РИА Новости, 04.07.2022
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Британия введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России
Британия введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России - РИА Новости, 04.07.2022
Британия введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России
Великобритания во вторник введет новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:04
2022-07-04T17:10
великобритания
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белоруссия
спецоперация
экономика
владимир путин
украина
донбасс
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Великобритания во вторник введет новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800152184.html
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великобритания, в мире, белоруссия, спецоперация, экономика, владимир путин, украина, донбасс, россия
17:04 04.07.2022 (обновлено: 17:10 04.07.2022)
 
Британия введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России

Британия введет во вторник санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации на Украине

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Великобритания во вторник введет новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.
"Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим (Александра - ред.) Лукашенко продолжает активно содействовать незаконному вторжению (на Украину президента РФ Владимира - ред.) Путина", - сказано там.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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