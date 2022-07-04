https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800156540.html

Британия введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России

Британия введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России - РИА Новости, 04.07.2022

Британия введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации России

Великобритания во вторник введет новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:04

2022-07-04T17:04

2022-07-04T17:10

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Великобритания во вторник введет новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800152184.html

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великобритания, в мире, белоруссия, спецоперация, экономика, владимир путин, украина, донбасс, россия