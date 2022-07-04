https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800065578.html

Премьер Польши признал, что Россия хорошо справляется с западными санкциями

Премьер Польши признал, что Россия хорошо справляется с западными санкциями - РИА Новости, 04.07.2022

Премьер Польши признал, что Россия хорошо справляется с западными санкциями

Россия пока хорошо справляется с западными санкциями, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:29

2022-07-04T12:29

2022-07-04T12:29

россия

украина

матеуш моравецкий

польша

санкции

санкции в отношении россии

владимир путин

в мире

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ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Россия пока хорошо справляется с западными санкциями, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Моравецкий, по мнению которого введенные в отношении РФ рестрикции должны ослабить ее экономический потенциал и "привести к ее изоляции"."К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе - через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти", - признал он.Моравецкий назвал это серьезной проблемой, "ведь даже несмотря на санкции Запада, Россия может продавать свои товары в других местах".

https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html

https://ria.ru/20220704/pribaltika-1800040311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, матеуш моравецкий, польша, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире