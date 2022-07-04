https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800065578.html
Премьер Польши признал, что Россия хорошо справляется с западными санкциями
Премьер Польши признал, что Россия хорошо справляется с западными санкциями - РИА Новости, 04.07.2022
Премьер Польши признал, что Россия хорошо справляется с западными санкциями
Россия пока хорошо справляется с западными санкциями, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:29
2022-07-04T12:29
2022-07-04T12:29
россия
украина
матеуш моравецкий
польша
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
в мире
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ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Россия пока хорошо справляется с западными санкциями, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Моравецкий, по мнению которого введенные в отношении РФ рестрикции должны ослабить ее экономический потенциал и "привести к ее изоляции"."К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе - через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти", - признал он.Моравецкий назвал это серьезной проблемой, "ведь даже несмотря на санкции Запада, Россия может продавать свои товары в других местах".
https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, матеуш моравецкий, польша, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире
Премьер Польши признал, что Россия хорошо справляется с западными санкциями
Премьер Польши Моравецкий признал, что Россия пока выходит невредимой из западных санкций
ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости.
Россия пока хорошо справляется с западными санкциями, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times
.
Западные страны ввели санкции против РФ
из-за Украины
. Президент России Владимир Путин
в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
"Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Моравецкий, по мнению которого введенные в отношении РФ рестрикции должны ослабить ее экономический потенциал и "привести к ее изоляции".
"К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе - через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти", - признал он.
Моравецкий назвал это серьезной проблемой, "ведь даже несмотря на санкции Запада, Россия может продавать свои товары в других местах".