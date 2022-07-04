03:25 04.07.2022 (обновлено: 03:32 04.07.2022)
Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород
Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar, чей спутник GeoEye1 вел съемку Белгорода
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкРазбитые стекла на балконе жилого дома в Белгороде
Разбитые стекла на балконе жилого дома в Белгороде
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед ударом по нему украинских войск, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции", - сказал сенатор.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 жилых домов, в том числе многоквартирные. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.