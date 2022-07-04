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Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород - РИА Новости, 04.07.2022
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Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород
Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород - РИА Новости, 04.07.2022
Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород
Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед ударом по нему... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T03:25
2022-07-04T03:32
белгород
россия
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед ударом по нему украинских войск, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Корреспонденты РИА Новости ранее обнаружили, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до удара Киева по городу.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 жилых домов, в том числе многоквартирные. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
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белгород, россия, в мире
03:25 04.07.2022 (обновлено: 03:32 04.07.2022)
 
Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород

Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar, чей спутник GeoEye1 вел съемку Белгорода

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкРазбитые стекла на балконе жилого дома в Белгороде
Разбитые стекла на балконе жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Разбитые стекла на балконе жилого дома в Белгороде
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед ударом по нему украинских войск, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Корреспонденты РИА Новости ранее обнаружили, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до удара Киева по городу.
"При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции", - сказал сенатор.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 жилых домов, в том числе многоквартирные. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 14:42В мире
Американские коммерческие спутники работают на ВСУ, заявил Рогозин
 
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