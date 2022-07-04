https://ria.ru/20220704/sanktsii-1799985051.html

Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород

Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород - РИА Новости, 04.07.2022

Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород

Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед ударом по нему... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T03:25

2022-07-04T03:25

2022-07-04T03:32

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед ударом по нему украинских войск, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Корреспонденты РИА Новости ранее обнаружили, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до удара Киева по городу.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 жилых домов, в том числе многоквартирные. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/sputniki-1798717649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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