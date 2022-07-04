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В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России - РИА Новости, 04.07.2022
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В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России
В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России - РИА Новости, 04.07.2022
В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России
За прошедшую неделю истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, пять раз патрулировали границы воздушного пространства и сопроводили два российских военных РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:47
2022-07-04T14:49
балтия
нато
россия
литва
в мире
минобороны литвы
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, пять раз патрулировали границы воздушного пространства и сопроводили два российских военных самолета, всего в июне натовские истребители 34 раза сопровождали российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы."С 27 июня по 3 июля осуществляющие функции воздушной полиции в странах НАТО истребители пять раз поднимались, чтобы патрулировать вдоль границы воздушного пространства стран Балтии с Российской Федерацией и Белоруссией, а также опознать и сопроводить самолеты, нарушившие правила полета в международном воздушном пространстве над балтийским морем", - говорится в сообщении.Ведомство утверждает, что 28 июня истребители воздушной полиции НАТО опознали российский самолет Су-24М, летевший из Калининградской области и обратно без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживавший связи с Региональным центром управления полетов, а 29 июня - самолет АН-12, летевший из "материковой" части РФ в Калининградскую область. "Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета, радиосвязь с Региональным центром управления полетов поддерживал", - говорится в сообщении.По данным минобороны республики, всего в июне истребители НАТО 34 раза сопровождали российские военные самолеты.Страны Балтии не располагают собственным парком сверхзвуковых боевых самолетов, поэтому в охране неба над ними поочередно участвуют пилоты из других стран НАТО.
https://ria.ru/20220629/ssha-1798947971.html
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балтия, нато, россия, литва, в мире, минобороны литвы
14:47 04.07.2022 (обновлено: 14:49 04.07.2022)
 
В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России

В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два российских военных самолета за неделю

© AP PhotoАмериканские истребители F-35 на авиабазе Амари в Харьюмаа, Эстония
Американские истребители F-35 на авиабазе Амари в Харьюмаа, Эстония - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo
Американские истребители F-35 на авиабазе Амари в Харьюмаа, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, пять раз патрулировали границы воздушного пространства и сопроводили два российских военных самолета, всего в июне натовские истребители 34 раза сопровождали российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
"С 27 июня по 3 июля осуществляющие функции воздушной полиции в странах НАТО истребители пять раз поднимались, чтобы патрулировать вдоль границы воздушного пространства стран Балтии с Российской Федерацией и Белоруссией, а также опознать и сопроводить самолеты, нарушившие правила полета в международном воздушном пространстве над балтийским морем", - говорится в сообщении.
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Ведомство утверждает, что 28 июня истребители воздушной полиции НАТО опознали российский самолет Су-24М, летевший из Калининградской области и обратно без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживавший связи с Региональным центром управления полетов, а 29 июня - самолет АН-12, летевший из "материковой" части РФ в Калининградскую область. "Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета, радиосвязь с Региональным центром управления полетов поддерживал", - говорится в сообщении.
По данным минобороны республики, всего в июне истребители НАТО 34 раза сопровождали российские военные самолеты.
Страны Балтии не располагают собственным парком сверхзвуковых боевых самолетов, поэтому в охране неба над ними поочередно участвуют пилоты из других стран НАТО.
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