14:47 04.07.2022 (обновлено: 14:49 04.07.2022)
В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России
В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два российских военных самолета за неделю
© AP PhotoАмериканские истребители F-35 на авиабазе Амари в Харьюмаа, Эстония
© AP Photo
Американские истребители F-35 на авиабазе Амари в Харьюмаа, Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, пять раз патрулировали границы воздушного пространства и сопроводили два российских военных самолета, всего в июне натовские истребители 34 раза сопровождали российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
"С 27 июня по 3 июля осуществляющие функции воздушной полиции в странах НАТО истребители пять раз поднимались, чтобы патрулировать вдоль границы воздушного пространства стран Балтии с Российской Федерацией и Белоруссией, а также опознать и сопроводить самолеты, нарушившие правила полета в международном воздушном пространстве над балтийским морем", - говорится в сообщении.
Ведомство утверждает, что 28 июня истребители воздушной полиции НАТО опознали российский самолет Су-24М, летевший из Калининградской области и обратно без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживавший связи с Региональным центром управления полетов, а 29 июня - самолет АН-12, летевший из "материковой" части РФ в Калининградскую область. "Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета, радиосвязь с Региональным центром управления полетов поддерживал", - говорится в сообщении.
По данным минобороны республики, всего в июне истребители НАТО 34 раза сопровождали российские военные самолеты.
Страны Балтии не располагают собственным парком сверхзвуковых боевых самолетов, поэтому в охране неба над ними поочередно участвуют пилоты из других стран НАТО.