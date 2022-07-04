https://ria.ru/20220704/samolety-1800116133.html

В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России

В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России - РИА Новости, 04.07.2022

В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России

За прошедшую неделю истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, пять раз патрулировали границы воздушного пространства и сопроводили два российских военных РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:47

2022-07-04T14:47

2022-07-04T14:49

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в мире

минобороны литвы

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, пять раз патрулировали границы воздушного пространства и сопроводили два российских военных самолета, всего в июне натовские истребители 34 раза сопровождали российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы."С 27 июня по 3 июля осуществляющие функции воздушной полиции в странах НАТО истребители пять раз поднимались, чтобы патрулировать вдоль границы воздушного пространства стран Балтии с Российской Федерацией и Белоруссией, а также опознать и сопроводить самолеты, нарушившие правила полета в международном воздушном пространстве над балтийским морем", - говорится в сообщении.Ведомство утверждает, что 28 июня истребители воздушной полиции НАТО опознали российский самолет Су-24М, летевший из Калининградской области и обратно без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживавший связи с Региональным центром управления полетов, а 29 июня - самолет АН-12, летевший из "материковой" части РФ в Калининградскую область. "Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета, радиосвязь с Региональным центром управления полетов поддерживал", - говорится в сообщении.По данным минобороны республики, всего в июне истребители НАТО 34 раза сопровождали российские военные самолеты.Страны Балтии не располагают собственным парком сверхзвуковых боевых самолетов, поэтому в охране неба над ними поочередно участвуют пилоты из других стран НАТО.

https://ria.ru/20220629/ssha-1798947971.html

https://ria.ru/20220702/litva-1799754164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

балтия, нато, россия, литва, в мире, минобороны литвы