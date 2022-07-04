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Россия выступает за расширение состава СБ ООН, заявил посол в Китае
Россия выступает за расширение состава СБ ООН, заявил посол в Китае - РИА Новости, 04.07.2022
Россия выступает за расширение состава СБ ООН, заявил посол в Китае
Необходимо расширить Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его "более демократичным", заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T07:20
2022-07-04T07:20
2022-07-04T10:49
в мире
россия
совет безопасности оон
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ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Необходимо расширить Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его "более демократичным", заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.По его словам, сейчас этот орган превратился в арену, на которой западные коллеги "осуществляют пропаганду", выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. Эти деструктивные шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу менее эффективной, отметил он.При этом Денисов подчеркнул, что Россия не готова поддержать включение в Совбез Германии и Японии, так как это никак не изменит внутренний баланс."С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах", — заключил дипломат.Год назад зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с "Известиями", что Москва выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет "коллективного Запада". Он отметил, что их "и так достаточно" и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности, Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 — Германии, Бразилии, Индии и Японии. В пользу Индии высказывался и президент США Джо Байден.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет безопасности оон, оон
07:20 04.07.2022 (обновлено: 10:49 04.07.2022)
Россия выступает за расширение состава СБ ООН, заявил посол в Китае
Посол в КНР Денисов: Россия выступает за расширение состава СБ ООН для его демократизации
ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Необходимо расширить Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его "более демократичным", заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.
По его словам, сейчас этот орган превратился в арену, на которой западные коллеги "осуществляют пропаганду", выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. Эти деструктивные шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу менее эффективной, отметил он.
"На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным", — сказал посол.
При этом Денисов подчеркнул, что Россия
не готова поддержать включение в Совбез Германии
и Японии
, так как это никак не изменит внутренний баланс.
"С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии
и Бразилии
в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах", — заключил дипломат.
Год назад зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с "Известиями", что Москва выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет "коллективного Запада". Он отметил, что их "и так достаточно" и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.
За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности, Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 — Германии
, Бразилии
, Индии
и Японии
. В пользу Индии высказывался
и президент США Джо Байден
.