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Россия выступает за расширение состава СБ ООН, заявил посол в Китае

Россия выступает за расширение состава СБ ООН, заявил посол в Китае - РИА Новости, 04.07.2022

Россия выступает за расширение состава СБ ООН, заявил посол в Китае

Необходимо расширить Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его "более демократичным", заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T07:20

2022-07-04T07:20

2022-07-04T10:49

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ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Необходимо расширить Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его "более демократичным", заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.По его словам, сейчас этот орган превратился в арену, на которой западные коллеги "осуществляют пропаганду", выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. Эти деструктивные шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу менее эффективной, отметил он.При этом Денисов подчеркнул, что Россия не готова поддержать включение в Совбез Германии и Японии, так как это никак не изменит внутренний баланс."С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах", — заключил дипломат.Год назад зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с "Известиями", что Москва выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет "коллективного Запада". Он отметил, что их "и так достаточно" и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности, Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 — Германии, Бразилии, Индии и Японии. В пользу Индии высказывался и президент США Джо Байден.

https://ria.ru/20211218/oon-1764374376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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