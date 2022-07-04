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Путин примет участие в мероприятии ко Дню рыбака - РИА Новости, 04.07.2022
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Путин примет участие в мероприятии ко Дню рыбака
Путин примет участие в мероприятии ко Дню рыбака - РИА Новости, 04.07.2022
Путин примет участие в мероприятии ко Дню рыбака
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", по видео-конференц-связи примет участие в церемонии... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:34
2022-07-04T12:34
владимир путин
дмитрий песков
"лидеры россии"
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", по видео-конференц-связи примет участие в церемонии поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах и проведет совещание с членами правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Первая половина недели - Путин в Кремле, идет обычная рутинная внутренняя работа, он продолжит ее и во второй половине недели. Он встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", другие мероприятия. 8 июля у нас в связи с днем рыбака, который будет 10 числа, в воскресенье, будет церемония поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах в Питере, в режиме видеоконференции, а также 8-го мы ожидаем, что президент проведет совещание с членами правительства, сейчас это совещание готовится", - сказал Песков.
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владимир путин, дмитрий песков, "лидеры россии", общество
12:34 04.07.2022
 
Путин примет участие в мероприятии ко Дню рыбака

Президент Путин примет участие в Дне рыбака и встретится с победителями "Лидеров России"

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", по видео-конференц-связи примет участие в церемонии поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах и проведет совещание с членами правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Первая половина недели - Путин в Кремле, идет обычная рутинная внутренняя работа, он продолжит ее и во второй половине недели. Он встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", другие мероприятия. 8 июля у нас в связи с днем рыбака, который будет 10 числа, в воскресенье, будет церемония поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах в Питере, в режиме видеоконференции, а также 8-го мы ожидаем, что президент проведет совещание с членами правительства, сейчас это совещание готовится", - сказал Песков.
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Владимир ПутинДмитрий Песков"Лидеры России"Общество
 
 
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