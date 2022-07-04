https://ria.ru/20220704/putin-1800067934.html

Путин примет участие в мероприятии ко Дню рыбака

Путин примет участие в мероприятии ко Дню рыбака - РИА Новости, 04.07.2022

Путин примет участие в мероприятии ко Дню рыбака

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", по видео-конференц-связи примет участие в церемонии... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:34

2022-07-04T12:34

2022-07-04T12:34

владимир путин

дмитрий песков

"лидеры россии"

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", по видео-конференц-связи примет участие в церемонии поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах и проведет совещание с членами правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Первая половина недели - Путин в Кремле, идет обычная рутинная внутренняя работа, он продолжит ее и во второй половине недели. Он встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", другие мероприятия. 8 июля у нас в связи с днем рыбака, который будет 10 числа, в воскресенье, будет церемония поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах в Питере, в режиме видеоконференции, а также 8-го мы ожидаем, что президент проведет совещание с членами правительства, сейчас это совещание готовится", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220607/rabota-1793639012.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков, "лидеры россии", общество