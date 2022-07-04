https://ria.ru/20220704/protest-1800178897.html

В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов

В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов - РИА Новости, 04.07.2022

В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов

Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против азотной политики правительства,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:13

2022-07-04T18:13

2022-07-04T18:23

в мире

нидерланды

неймеген

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800181301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482ac2f27b918ac1da69076a09ace625.jpg

ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против азотной политики правительства, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что фермеры блокировали склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов. Речь идет о крупных сетях супермаркетов Albert Heijn, Jumbo и Lidle.Также в понедельник фермеры блокировали несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.

https://ria.ru/20220621/energiya-1796910024.html

нидерланды

неймеген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, неймеген