https://ria.ru/20220704/protest-1800178897.html
В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов
В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов - РИА Новости, 04.07.2022
В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против азотной политики правительства,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:13
2022-07-04T18:13
2022-07-04T18:23
в мире
нидерланды
неймеген
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800181301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482ac2f27b918ac1da69076a09ace625.jpg
ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против азотной политики правительства, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что фермеры блокировали склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов. Речь идет о крупных сетях супермаркетов Albert Heijn, Jumbo и Lidle.Также в понедельник фермеры блокировали несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
https://ria.ru/20220621/energiya-1796910024.html
нидерланды
неймеген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800181301_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9280c843a956108c8c2b3c10c9c0155.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, неймеген
18:13 04.07.2022 (обновлено: 18:23 04.07.2022)
В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов
NOS: фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к складам супермаркетов в знак протеста