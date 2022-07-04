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В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов - РИА Новости, 04.07.2022
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В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов
В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов - РИА Новости, 04.07.2022
В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против азотной политики правительства,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:13
2022-07-04T18:23
в мире
нидерланды
неймеген
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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против азотной политики правительства, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что фермеры блокировали склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов. Речь идет о крупных сетях супермаркетов Albert Heijn, Jumbo и Lidle.Также в понедельник фермеры блокировали несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
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в мире, нидерланды, неймеген
18:13 04.07.2022 (обновлено: 18:23 04.07.2022)
 
В Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов

NOS: фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к складам супермаркетов в знак протеста

© AP Photo / Peter DejongФермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах
Фермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Peter Dejong
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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против азотной политики правительства, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что фермеры блокировали склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов. Речь идет о крупных сетях супермаркетов Albert Heijn, Jumbo и Lidle.
Также в понедельник фермеры блокировали несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.
Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
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