Фильм "Одна" снова возглавил российский прокат в минувшие выходные

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Фильм Дмитрия Суворова "Одна" снова возглавил кинопрокат в России, собрав 18517197 рублей в минувшие выходные, сообщает ЕАИС.События в ленте разворачиваются в 1981 году. За 30 минут до посадки гражданский борт Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте более пяти километров над землей. Выжила только Лариса Савицкая. Она очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Вторую строчку в рейтинге заняла приключенческая комедия Владимира Котта "Дикая" с кассой 13944572 рубля. Главная героиня — начинающая модель Алена. Она мечтала покорить Москву. Но по воле случая оказалась в дикой тайге. Телефон не ловит, еды у нее нет. В арсенале у городской красотки пилочка для ногтей и губная помада. На третьем месте — мультфильм Романа Артемьева "Кощей. Похититель невест". Он заработал 13560395 рублей. Знаменитый злодей из сказок в этой ленте вечно молодой и всегда с иголочки одетый. Уже 300 лет он безуспешно ищет, кто бы за него вышел замуж. Запугивал, похищал, превращал в лягушек — но такие методы не помогли принцу тьмы. Богатырша Варвара, в отличие от него, только и делает, что отбивается от женихов. Те позарились на ее приданное. Как добиться расположения красавицы, придумал царь Горох. Но он не учел: смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь.Четвертой стала комедия Гастона Дюпра и Мариано Кона "Главная роль" со сборами 10532670 рублей. Два известных актера поссорились на съемочной площадке картины, финансируемой миллионером с дурной славой. Чтобы спасти ленту, последний нанимает знаменитую эксцентричную постановщицу. Главные роли исполнили Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.Замыкает пятерку лидеров "Проклятие Артура", касса которого за уикенд пополнилась на 10081091 рубль. В центре — история 18-летнего Алекса. Он с детства фанат саги об Артуре и минипутах. Вместе с друзьями парень отправляется в заброшенный дом, где когда-то снимали его любимые проекты. Ребята не знают, что окажутся в ловушке.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Фильм Дмитрия Суворова "Одна" снова возглавил кинопрокат в России, собрав 18517197 рублей в минувшие выходные, сообщает ЕАИС.
События в ленте разворачиваются в 1981 году. За 30 минут до посадки гражданский борт Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте более пяти километров над землей. Выжила только Лариса Савицкая. Она очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге.
Вторую строчку в рейтинге заняла приключенческая комедия Владимира Котта "Дикая" с кассой 13944572 рубля. Главная героиня — начинающая модель Алена. Она мечтала покорить Москву. Но по воле случая оказалась в дикой тайге. Телефон не ловит, еды у нее нет. В арсенале у городской красотки пилочка для ногтей и губная помада.
На третьем месте — мультфильм Романа Артемьева "Кощей. Похититель невест". Он заработал 13560395 рублей. Знаменитый злодей из сказок в этой ленте вечно молодой и всегда с иголочки одетый. Уже 300 лет он безуспешно ищет, кто бы за него вышел замуж. Запугивал, похищал, превращал в лягушек — но такие методы не помогли принцу тьмы. Богатырша Варвара, в отличие от него, только и делает, что отбивается от женихов. Те позарились на ее приданное. Как добиться расположения красавицы, придумал царь Горох. Но он не учел: смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь.
Четвертой стала комедия Гастона Дюпра и Мариано Кона "Главная роль" со сборами 10532670 рублей. Два известных актера поссорились на съемочной площадке картины, финансируемой миллионером с дурной славой. Чтобы спасти ленту, последний нанимает знаменитую эксцентричную постановщицу. Главные роли исполнили Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.
Замыкает пятерку лидеров "Проклятие Артура", касса которого за уикенд пополнилась на 10081091 рубль. В центре — история 18-летнего Алекса. Он с детства фанат саги об Артуре и минипутах. Вместе с друзьями парень отправляется в заброшенный дом, где когда-то снимали его любимые проекты. Ребята не знают, что окажутся в ловушке.
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