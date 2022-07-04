https://ria.ru/20220704/prokat-1800039073.html

Фильм "Одна" снова возглавил российский прокат в минувшие выходные

Фильм "Одна" снова возглавил российский прокат в минувшие выходные - РИА Новости, 04.07.2022

Фильм "Одна" снова возглавил российский прокат в минувшие выходные

Фильм Дмитрия Суворова "Одна" снова возглавил кинопрокат в России, собрав 18517197 рублей в минувшие выходные, сообщает ЕАИС. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:24

2022-07-04T11:24

2022-07-04T11:43

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Фильм Дмитрия Суворова "Одна" снова возглавил кинопрокат в России, собрав 18517197 рублей в минувшие выходные, сообщает ЕАИС.События в ленте разворачиваются в 1981 году. За 30 минут до посадки гражданский борт Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте более пяти километров над землей. Выжила только Лариса Савицкая. Она очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Вторую строчку в рейтинге заняла приключенческая комедия Владимира Котта "Дикая" с кассой 13944572 рубля. Главная героиня — начинающая модель Алена. Она мечтала покорить Москву. Но по воле случая оказалась в дикой тайге. Телефон не ловит, еды у нее нет. В арсенале у городской красотки пилочка для ногтей и губная помада. На третьем месте — мультфильм Романа Артемьева "Кощей. Похититель невест". Он заработал 13560395 рублей. Знаменитый злодей из сказок в этой ленте вечно молодой и всегда с иголочки одетый. Уже 300 лет он безуспешно ищет, кто бы за него вышел замуж. Запугивал, похищал, превращал в лягушек — но такие методы не помогли принцу тьмы. Богатырша Варвара, в отличие от него, только и делает, что отбивается от женихов. Те позарились на ее приданное. Как добиться расположения красавицы, придумал царь Горох. Но он не учел: смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь.Четвертой стала комедия Гастона Дюпра и Мариано Кона "Главная роль" со сборами 10532670 рублей. Два известных актера поссорились на съемочной площадке картины, финансируемой миллионером с дурной славой. Чтобы спасти ленту, последний нанимает знаменитую эксцентричную постановщицу. Главные роли исполнили Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.Замыкает пятерку лидеров "Проклятие Артура", касса которого за уикенд пополнилась на 10081091 рубль. В центре — история 18-летнего Алекса. Он с детства фанат саги об Артуре и минипутах. Вместе с друзьями парень отправляется в заброшенный дом, где когда-то снимали его любимые проекты. Ребята не знают, что окажутся в ловушке.

https://ria.ru/20220629/kozlovskiy-1798993134.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир котт, пенелопа крус, антонио бандерас, что посмотреть , кино и сериалы