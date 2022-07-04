https://ria.ru/20220704/primore-1799986939.html

Найденную в Приморье пятилетнюю девочку увел в лес знакомый ее матери

Найденную в Приморье пятилетнюю девочку увел в лес знакомый ее матери - РИА Новости, 04.07.2022

Найденную в Приморье пятилетнюю девочку увел в лес знакомый ее матери

Мужчина, который может быть причастен к пропаже пятилетней девочки в Яковлевском районе Приморья, отвел ее в лес и сказал ждать его, признаков насилия над... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T05:39

2022-07-04T05:39

2022-07-04T05:39

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Мужчина, который может быть причастен к пропаже пятилетней девочки в Яковлевском районе Приморья, отвел ее в лес и сказал ждать его, признаков насилия над ребенком нет, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.Второго июля примерно в 16.00 (09.00 мск) пятилетняя девочка ушла из дома в селе Новосысоевка Яковлевского района и не вернулась. Предварительно установлено, что девочка покинула дом вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях у ее матери. Его личность установлена. Ориентировка на ребенка и мужчину была разослана всем нарядам полиции, были организованы поисковые группы. По факту пропажи девочки было возбуждено дело по статье "убийство". Вечером 3 июля ребенок вышел из леса, мужчину все еще ищут. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей."Предварительно установлено, что 2 июля мужчина отвел девочку в лес и оставил ее там, сказав ждать. Она уснула, а когда проснулась, начала бродить по лесу. Ее нашли в результате совместных поисковых мероприятий", - сказали в СУСК.Там отметили, что признаков насилия над ребенком нет.

https://ria.ru/20220215/shkolniki-1772866089.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия