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Глава Приамурья обещал поддержать проект экопарка с лебедями в Ивановке - РИА Новости, 04.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220704/priamure-1799991514.html
Глава Приамурья обещал поддержать проект экопарка с лебедями в Ивановке
Глава Приамурья обещал поддержать проект экопарка с лебедями в Ивановке - РИА Новости, 04.07.2022
Глава Приамурья обещал поддержать проект экопарка с лебедями в Ивановке
Губернатор Амурской области Василий Орлов обещал поддержать проект экологического парка с лебединым озером в селе Ивановка Амурской области, известном своими... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T08:02
2022-07-04T08:02
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обещал поддержать проект экологического парка с лебединым озером в селе Ивановка Амурской области, известном своими лотосами, сообщает региональное правительство.Орлов посетил площадку будущей зоны отдыха в ходе рабочей поездки в Ивановский округ."С руководством администрации Ивановского округа обсудили интересный проект – создание экопарка в селе Ивановка. Визитной карточкой села давно стало озеро лотосов, несколько лет назад там поселили лебедей, но сегодня ученые говорят, что такое соседство несовместимо, поэтому птиц переселили на другой водоём. Озеро "БАМ", где сейчас живут лебеди, требует соответствующего благоустройства. Ждем от администрации проект и обязательно поддержим его", - приводятся слова Орлова в сообщении.По данным властей, расположенное в центре села озеро может стать центром притяжения для местных жителей и туристов. Здесь планируют обустроить смотровую площадку, зоны отдыха, установить точки питания, беседки, скамейки и фонари."Лебедей перевели сюда, так как на прежнем озере была недостаточная база. Тем более птицы начали гнездиться, и самец агрессивен в этот период. Новое озеро - прекрасное место обитания, имеется вся кормовая база, здесь плавают и утки мандаринки, гнездятся фазаны. Зону отдыха здесь можно сделать великолепную", - отметил член общественного совета Ивановского округа Александр Титаренко.Также в перспективе здесь планируется провести водоотведение по прилегающим улицам, что решит проблему их затопления.
https://ria.ru/20220629/premii-1798903796.html
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
08:02 04.07.2022
 
Глава Приамурья обещал поддержать проект экопарка с лебедями в Ивановке

Глава Приамурья Василий Орлов обещал поддержать проект экопарка с лебедями в Ивановке

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебеди
Лебеди - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обещал поддержать проект экологического парка с лебединым озером в селе Ивановка Амурской области, известном своими лотосами, сообщает региональное правительство.
Орлов посетил площадку будущей зоны отдыха в ходе рабочей поездки в Ивановский округ.
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"С руководством администрации Ивановского округа обсудили интересный проект – создание экопарка в селе Ивановка. Визитной карточкой села давно стало озеро лотосов, несколько лет назад там поселили лебедей, но сегодня ученые говорят, что такое соседство несовместимо, поэтому птиц переселили на другой водоём. Озеро "БАМ", где сейчас живут лебеди, требует соответствующего благоустройства. Ждем от администрации проект и обязательно поддержим его", - приводятся слова Орлова в сообщении.
По данным властей, расположенное в центре села озеро может стать центром притяжения для местных жителей и туристов. Здесь планируют обустроить смотровую площадку, зоны отдыха, установить точки питания, беседки, скамейки и фонари.
"Лебедей перевели сюда, так как на прежнем озере была недостаточная база. Тем более птицы начали гнездиться, и самец агрессивен в этот период. Новое озеро - прекрасное место обитания, имеется вся кормовая база, здесь плавают и утки мандаринки, гнездятся фазаны. Зону отдыха здесь можно сделать великолепную", - отметил член общественного совета Ивановского округа Александр Титаренко.
Также в перспективе здесь планируется провести водоотведение по прилегающим улицам, что решит проблему их затопления.
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Амурская областьОбществоАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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