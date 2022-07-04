В Донецке возле железнодорожного вокзала возник пожар из-за обстрела ВСУ

В Донецке возле железнодорожного вокзала горят торговые ряды из-за украинского обстрела
Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.
Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.
Это одни из самых густонаселенных районов города.
Это одни из самых густонаселенных районов города.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.
Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.
При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.
Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.
Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.
При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".
При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".
Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.
Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.
Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.
Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.
При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.
При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.
Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.
Это одни из самых густонаселенных районов города.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.
Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.
Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.
При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".
Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.
Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.
При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.
Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.