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В Донецке возле железнодорожного вокзала возник пожар из-за обстрела ВСУ

В Донецке возле железнодорожного вокзала возник пожар из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022

В Донецке возле железнодорожного вокзала возник пожар из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны ВСУ возле железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2022

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2022-07-04T21:11

2022-07-04T21:38

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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донецкая народная республика

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донбасс

в мире

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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. В результате обстрела со стороны ВСУ возле железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка возник пожар, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас горят торговые ряды на рынке.Как ранее сообщал штаб территориальной обороны ДНР, украинские войска за четыре часа — с 15:00 до 19:00 — обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка сотней снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кроме того, украинские войска выпустили по территории республики уже несколько сотен боеприпасов. Так, ударам подвергались Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Макеевка, Гольмовский, Еленовка, Яковлевка, Ясиноватая, Байрак и Снежное. ВСУ в том числе использовали РСЗО HIMARS и "Град".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта часть столицы республики регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских силовиков.Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800170190.html

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донбасс

куйбышевский район

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Пожар на рынке в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ Торговые ряды горят на рынке в Киевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала. Пожар возник из-за обстрела со стороны украинских войск. 2022-07-04T21:11 true PT0M08S

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