https://ria.ru/20220704/pozhar-1800170300.html

Исторический особняк Шамовых в Уфе намерены реконструировать

Исторический особняк Шамовых в Уфе намерены реконструировать - РИА Новости, 04.07.2022

Исторический особняк Шамовых в Уфе намерены реконструировать

Признанный объектом культурного наследия исторический особняк Шамовых в Уфе, где возник пожар, намерены реконструировать, сообщили в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:25

2022-07-04T18:25

2022-07-04T18:25

культура

новости культуры

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

реконструкция

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УФА, 4 июл – РИА Новости. Признанный объектом культурного наследия исторический особняк Шамовых в Уфе, где возник пожар, намерены реконструировать, сообщили в пресс-службе мэрии.По данным властей, в доме восемь квартир, семь из которых расселены в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но остается не расселенной квартира №3, находящаяся в частной собственности. По решению суда собственник квартиры взыскивает возмещение за жилое помещение, отмечает пресс-служба.Пожар в старинном особняке Шамовых начался днем. ГУ МЧС сообщало, что на тушении задействованы 45 спасателей и 15 единиц техники. Открытое горение уже ликвидировано, пожарные продолжают тушить возгорание.Согласно открытым данным, дом построен в начале XX века и является культурным и историческим памятником. С 1911 года в усадьбе жил видный уфимский купец Иван Шамов с семьей.

https://ria.ru/20220704/pozhar-1800077031.html

уфа

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, реконструкция