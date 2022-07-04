https://ria.ru/20220704/pozhar-1800170300.html
Исторический особняк Шамовых в Уфе намерены реконструировать
Исторический особняк Шамовых в Уфе намерены реконструировать - РИА Новости, 04.07.2022
Исторический особняк Шамовых в Уфе намерены реконструировать
Признанный объектом культурного наследия исторический особняк Шамовых в Уфе, где возник пожар, намерены реконструировать, сообщили в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:25
2022-07-04T18:25
2022-07-04T18:25
культура
новости культуры
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
реконструкция
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УФА, 4 июл – РИА Новости. Признанный объектом культурного наследия исторический особняк Шамовых в Уфе, где возник пожар, намерены реконструировать, сообщили в пресс-службе мэрии.По данным властей, в доме восемь квартир, семь из которых расселены в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но остается не расселенной квартира №3, находящаяся в частной собственности. По решению суда собственник квартиры взыскивает возмещение за жилое помещение, отмечает пресс-служба.Пожар в старинном особняке Шамовых начался днем. ГУ МЧС сообщало, что на тушении задействованы 45 спасателей и 15 единиц техники. Открытое горение уже ликвидировано, пожарные продолжают тушить возгорание.Согласно открытым данным, дом построен в начале XX века и является культурным и историческим памятником. С 1911 года в усадьбе жил видный уфимский купец Иван Шамов с семьей.
https://ria.ru/20220704/pozhar-1800077031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, реконструкция
Исторический особняк Шамовых в Уфе намерены реконструировать
Исторический особняк Шамовых, где возник пожар, намерены реконструировать
УФА, 4 июл – РИА Новости. Признанный объектом культурного наследия исторический особняк Шамовых в Уфе, где возник пожар, намерены реконструировать, сообщили в пресс-службе мэрии.
"После того как дом будет полностью расселен, его можно будет переводить в нежилой фонд и затем реконструировать", — говорится в сообщении.
По данным властей, в доме восемь квартир, семь из которых расселены в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но остается не расселенной квартира №3, находящаяся в частной собственности. По решению суда собственник квартиры взыскивает возмещение за жилое помещение, отмечает пресс-служба.
Пожар в старинном особняке Шамовых начался
днем. ГУ МЧС сообщало, что на тушении задействованы 45 спасателей и 15 единиц техники. Открытое горение уже ликвидировано, пожарные продолжают тушить возгорание.
Согласно открытым данным, дом построен в начале XX века и является культурным и историческим памятником. С 1911 года в усадьбе жил видный уфимский купец Иван Шамов с семьей.