16:45 04.07.2022 (обновлено: 16:48 04.07.2022)
В Уфе тушат пожар в историческом особняке Шамовых
В Уфе тушат пожар в историческом особняке Шамовых на улице Октябрьской революции
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в историческом особняке Шамовых в Уфе
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в историческом особняке Шамовых в Уфе
УФА, 4 июл – РИА Новости. В Уфе тушат возгорание в старинном особняке Шамовых, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии.
В ведомстве проинформировали, что в 15.44 (13.44 по Москве) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Октябрьской революции. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля по всей площади второго этажа двухэтажного бревенчатого жилого дома размером 10 на 20 метров. Организована работа двух боевых участков по тушению пожара.
"В 16.26 пожар был локализован, прекращено дальнейшее распространение. В 16.47 (14.47 по Москве) открытое горение ликвидировано. Тушение продолжается", — говорится в сообщении.
По данным спасательного ведомства, в тушении пожара от МЧС задействованы 45 человек личного состава и 15 единиц техники. "По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте пожара находится начальник ГУ МЧС по региону Марат Латыпов", — отмечается в сообщении.
Согласно открытым данным, дом построен в начале XX века и является культурным и историческим памятником. С 1911 года в усадьбе жил видный уфимский купец Иван Шамов с семьей.