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При пожаре в усадьбе Римского-Корсакова уцелели чертежи
При пожаре в усадьбе Римского-Корсакова уцелели чертежи - РИА Новости, 04.07.2022
При пожаре в усадьбе Римского-Корсакова уцелели чертежи
Пожар в усадьбе Николая Римского-Корсакова в Псковской области, произошедший 2 июля, пощадил исторические чертежи, сообщает музей-заповедник. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:54
2022-07-04T17:54
2022-07-04T17:54
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псковская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пожар в усадьбе Николая Римского-Корсакова в Псковской области, произошедший 2 июля, пощадил исторические чертежи, сообщает музей-заповедник.Ранее гендиректор институции Светлана Мельникова рассказала, что усадьба композитора сгорела примерно наполовину. По ее словам, огонь уничтожил 1082 экспоната, в том числе мемориальную мебель.Как отмечают музейщики, во время пожара при помощи сотрудников МЧС и местных жителей удалось спасти 1125 предметов.Псковский музей заповедник также информирует, что в усадьбе были своевременно проведены все профилактические противопожарные мероприятия: зимой установили новую систему сигнализации, все огнетушители находились в рабочем состоянии, а за несколько дней до происшествия была закончена обработка древесины специальным защитным составом.В субботу губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что пожар, по предварительным данным, возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. Как сообщало региональное управление МЧС, при пожаре никто не пострадал, усадьба выгорела на площади 200 квадратных метров. Областное следственное управление организовало проверку.
https://ria.ru/20220704/pozhar-1800145142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, псковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил ведерников, происшествия
При пожаре в усадьбе Римского-Корсакова уцелели чертежи
При пожаре в усадьбе Римского-Корсакова уцелели чертежи, позволяющие ее восстановить
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пожар в усадьбе Николая Римского-Корсакова в Псковской области, произошедший 2 июля, пощадил исторические чертежи, сообщает музей-заповедник.
"Более 20 процентов утраченных предметов – это ноты, книги, пластинки, которые со временем возможно восполнить. Восстановлению подлежит и мебель эпохи, необходимая для воссоздания интерьеров дома. Но самое главное, были сохранены архивы проектно-сметной документации, что позволит восстановить облик усадьбы", — говорится в сообщении.
Ранее гендиректор институции Светлана Мельникова рассказала
, что усадьба композитора сгорела примерно наполовину. По ее словам, огонь уничтожил 1082 экспоната, в том числе мемориальную мебель.
Как отмечают музейщики, во время пожара при помощи сотрудников МЧС и местных жителей удалось спасти 1125 предметов.
Псковский музей заповедник также информирует, что в усадьбе были своевременно проведены все профилактические противопожарные мероприятия: зимой установили новую систему сигнализации, все огнетушители находились в рабочем состоянии, а за несколько дней до происшествия была закончена обработка древесины специальным защитным составом.
В субботу губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что пожар, по предварительным данным, возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. Как сообщало региональное управление МЧС, при пожаре никто не пострадал, усадьба выгорела на площади 200 квадратных метров. Областное следственное управление организовало проверку.