https://ria.ru/20220704/pozhar-1800077031.html

Пожар в усадьбе Римского-Корсакова уничтожил более тысячи экспонатов

Пожар в усадьбе Римского-Корсакова уничтожил более тысячи экспонатов - РИА Новости, 04.07.2022

Пожар в усадьбе Римского-Корсакова уничтожил более тысячи экспонатов

Пожар в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области уничтожил более тысячи экспонатов, сообщила гендиректор Псковского музея-заповедника, РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:59

2022-07-04T12:59

2022-07-04T13:25

псковская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил ведерников

россия

николай римский-корсаков

происшествия

культура

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области уничтожил более тысячи экспонатов, сообщила гендиректор Псковского музея-заповедника, в состав которого ходит усадьба, Светлана Мельникова, отметив, что проверка уже ведется.Ранее директор сообщала, что усадьба композитора в деревне Любенск Плюсского района Псковской области, где 2 июля был пожар, сгорела примерно наполовину."Мы глубоко потрясены случившимся. Огонь уничтожил 1 082 экспоната, восстановлению подлежит лишь пятая часть. Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Будем восстанавливать их по сохранившимся фотографиям и документам", - сказала она.Как отметила Мельникова, в учреждении уже начата внутренняя проверка, в которой директор принимает участие лично. "Я уже собираю и анализирую объяснения ответственных сотрудников. Случай вопиющий, внимательно разбираемся во всех деталях и оказываем необходимую помощь следствию. Убеждена, что виновные в этом происшествии понесут заслуженное наказание", - добавила она.В субботу губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что пожар, по предварительным данным, возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. По словам Ведерникова, пламя "очень быстро" распространилось по зданию. Псковский губернатор предположил, что ущерб от пожара будет значительным. Как информировало региональное управление МЧС, при пожаре никто не пострадал, усадьба выгорела на площади 200 квадратных метров. Из горящего музея-усадьбы удалось спасти, в частности, подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо, а также мебель, книги, журналы и стеллажи, что составило, по предварительным данным, 50% всех материальных ценностей, находящихся в музее.Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу "Золотой петушок". В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.

https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797258195.html

https://ria.ru/20220701/pozhar-1799727676.html

псковская область

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Владимир Лаврентьев

псковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил ведерников, россия, николай римский-корсаков, происшествия, новости культуры, музеи