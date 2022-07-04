Более половины украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну
Более 2,5 миллиона украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну
© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Более 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших в Польшу с Украины с конца февраля, покинули страну, сообщила в понедельник Пограничная стража Польши.
По данным польских пограничников, только за минувшие сутки в Польшу прибыли 24,1 тысячи человек с Украины.
При этом в обратном направлении выезжает людей несколько больше, чем прибывает в Польшу. За минувшее воскресенье Польшу в направлении Украины покинули 28,9 тысячи человек. Всего с 24 февраля республику покинули 2,592 миллиона человек.
Согласно подсчетам МВД Польши, на данный момент в стране остаются около 1,5 миллиона прибывших с Украины. Большинство из них – женщины с детьми. Около 500 тысяч украинских беженцев, получивших в Польше номер PESEL (индивидуальный личный номер), - это люди трудоспособного возраста, и более 250 тысяч из них уже начали легальную работу.
Первого июля Польша начала сворачивать программы помощи украинским беженцам, в частности, постепенно прекращаются выплаты жителям Польши, принявшим украинцев в своих жилищах, стали выплачивать по 40 злотых (около 9 долларов) в сутки на человека. Прекращая выплачивать пособие гражданам, приютившим беженцев, власти рассчитывают на то, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать. Замминистра внутренних дел и администрации республики, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что исходит из того, что "многие в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать".