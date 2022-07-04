Рейтинг@Mail.ru
Более половины украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/polsha-1800046569.html
Более половины украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну
Более половины украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну - РИА Новости, 04.07.2022
Более половины украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну
Более 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших в Польшу с Украины с конца февраля, покинули страну, сообщила в понедельник Пограничная стража Польши. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:41
2022-07-04T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387335_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_24a8afb99b1913a6a50e022b71d12d8d.jpg
ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Более 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших в Польшу с Украины с конца февраля, покинули страну, сообщила в понедельник Пограничная стража Польши."С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили в пунктах пропуска в направлении с Украины в Польшу 4,529 миллиона человек", - говорится в сообщении.По данным польских пограничников, только за минувшие сутки в Польшу прибыли 24,1 тысячи человек с Украины.При этом в обратном направлении выезжает людей несколько больше, чем прибывает в Польшу. За минувшее воскресенье Польшу в направлении Украины покинули 28,9 тысячи человек. Всего с 24 февраля республику покинули 2,592 миллиона человек.Согласно подсчетам МВД Польши, на данный момент в стране остаются около 1,5 миллиона прибывших с Украины. Большинство из них – женщины с детьми. Около 500 тысяч украинских беженцев, получивших в Польше номер PESEL (индивидуальный личный номер), - это люди трудоспособного возраста, и более 250 тысяч из них уже начали легальную работу.Первого июля Польша начала сворачивать программы помощи украинским беженцам, в частности, постепенно прекращаются выплаты жителям Польши, принявшим украинцев в своих жилищах, стали выплачивать по 40 злотых (около 9 долларов) в сутки на человека. Прекращая выплачивать пособие гражданам, приютившим беженцев, власти рассчитывают на то, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать. Замминистра внутренних дел и администрации республики, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что исходит из того, что "многие в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать".
https://ria.ru/20220701/pomosch-1799445626.html
https://ria.ru/20220627/litva-1798412508.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387335_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_bb3980a29d213bee735a4dad7cd6bb1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина
11:41 04.07.2022
 
Более половины украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну

Более 2,5 миллиона украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Более 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших в Польшу с Украины с конца февраля, покинули страну, сообщила в понедельник Пограничная стража Польши.
"С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили в пунктах пропуска в направлении с Украины в Польшу 4,529 миллиона человек", - говорится в сообщении.
По данным польских пограничников, только за минувшие сутки в Польшу прибыли 24,1 тысячи человек с Украины.
При этом в обратном направлении выезжает людей несколько больше, чем прибывает в Польшу. За минувшее воскресенье Польшу в направлении Украины покинули 28,9 тысячи человек. Всего с 24 февраля республику покинули 2,592 миллиона человек.
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 00:50Специальная военная операция на Украине
Польша сворачивает программы помощи украинским беженцам
Согласно подсчетам МВД Польши, на данный момент в стране остаются около 1,5 миллиона прибывших с Украины. Большинство из них – женщины с детьми. Около 500 тысяч украинских беженцев, получивших в Польше номер PESEL (индивидуальный личный номер), - это люди трудоспособного возраста, и более 250 тысяч из них уже начали легальную работу.
Первого июля Польша начала сворачивать программы помощи украинским беженцам, в частности, постепенно прекращаются выплаты жителям Польши, принявшим украинцев в своих жилищах, стали выплачивать по 40 злотых (около 9 долларов) в сутки на человека. Прекращая выплачивать пособие гражданам, приютившим беженцев, власти рассчитывают на то, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать. Замминистра внутренних дел и администрации республики, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что исходит из того, что "многие в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать".
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 13:39
Amnesty International обвинила Литву в жестоком обращении с беженцами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала