https://ria.ru/20220704/polsha-1800046569.html

Более половины украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну

Более половины украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну - РИА Новости, 04.07.2022

Более половины украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну

Более 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших в Польшу с Украины с конца февраля, покинули страну, сообщила в понедельник Пограничная стража Польши. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:41

2022-07-04T11:41

2022-07-04T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

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ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Более 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших в Польшу с Украины с конца февраля, покинули страну, сообщила в понедельник Пограничная стража Польши."С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили в пунктах пропуска в направлении с Украины в Польшу 4,529 миллиона человек", - говорится в сообщении.По данным польских пограничников, только за минувшие сутки в Польшу прибыли 24,1 тысячи человек с Украины.При этом в обратном направлении выезжает людей несколько больше, чем прибывает в Польшу. За минувшее воскресенье Польшу в направлении Украины покинули 28,9 тысячи человек. Всего с 24 февраля республику покинули 2,592 миллиона человек.Согласно подсчетам МВД Польши, на данный момент в стране остаются около 1,5 миллиона прибывших с Украины. Большинство из них – женщины с детьми. Около 500 тысяч украинских беженцев, получивших в Польше номер PESEL (индивидуальный личный номер), - это люди трудоспособного возраста, и более 250 тысяч из них уже начали легальную работу.Первого июля Польша начала сворачивать программы помощи украинским беженцам, в частности, постепенно прекращаются выплаты жителям Польши, принявшим украинцев в своих жилищах, стали выплачивать по 40 злотых (около 9 долларов) в сутки на человека. Прекращая выплачивать пособие гражданам, приютившим беженцев, власти рассчитывают на то, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать. Замминистра внутренних дел и администрации республики, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что исходит из того, что "многие в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать".

https://ria.ru/20220701/pomosch-1799445626.html

https://ria.ru/20220627/litva-1798412508.html

польша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина