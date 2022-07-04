https://ria.ru/20220704/pogoda-1799985176.html

В Росгидрометцентре рассказали, когда погода в Москве станет менее жаркой

В Росгидрометцентре рассказали, когда погода в Москве станет менее жаркой - РИА Новости, 04.07.2022

В Росгидрометцентре рассказали, когда погода в Москве станет менее жаркой

Температура воздуха в Москве опустится к концу недели и станет более комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T03:29

2022-07-04T03:29

2022-07-04T03:36

общество

москва

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве опустится к концу недели и станет более комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Во вторую половину недели у нас будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура в четверг, 7 июля, днем - плюс 24-29 градусов, ночью - плюс 13-18 градусов. В последующие трое суток, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, плюс 21-26 градусов - днем, плюс 12-17 градусов - ночью", - сказала Макарова.По ее словам, такая погода будет более комфортной для жителей Москвы.

https://ria.ru/20220703/zhara-1799932493.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва