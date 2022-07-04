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В Росгидрометцентре рассказали, когда погода в Москве станет менее жаркой - РИА Новости, 04.07.2022
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В Росгидрометцентре рассказали, когда погода в Москве станет менее жаркой
В Росгидрометцентре рассказали, когда погода в Москве станет менее жаркой - РИА Новости, 04.07.2022
В Росгидрометцентре рассказали, когда погода в Москве станет менее жаркой
Температура воздуха в Москве опустится к концу недели и станет более комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T03:29
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве опустится к концу недели и станет более комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Во вторую половину недели у нас будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура в четверг, 7 июля, днем - плюс 24-29 градусов, ночью - плюс 13-18 градусов. В последующие трое суток, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, плюс 21-26 градусов - днем, плюс 12-17 градусов - ночью", - сказала Макарова.По ее словам, такая погода будет более комфортной для жителей Москвы.
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общество, москва
03:29 04.07.2022 (обновлено: 03:36 04.07.2022)
 
В Росгидрометцентре рассказали, когда погода в Москве станет менее жаркой

Специалист Росгидрометцентра Макарова: погода в Москве станет менее жаркой к концу недели

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве опустится к концу недели и станет более комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
"Во вторую половину недели у нас будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура в четверг, 7 июля, днем - плюс 24-29 градусов, ночью - плюс 13-18 градусов. В последующие трое суток, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, плюс 21-26 градусов - днем, плюс 12-17 градусов - ночью", - сказала Макарова.
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По ее словам, такая погода будет более комфортной для жителей Москвы.
 
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