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Путин поручил сдавать в Гохран подарки чиновникам из драгоценных камней - РИА Новости, 04.07.2022
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Путин поручил сдавать в Гохран подарки чиновникам из драгоценных камней
Путин поручил сдавать в Гохран подарки чиновникам из драгоценных камней - РИА Новости, 04.07.2022
Путин поручил сдавать в Гохран подарки чиновникам из драгоценных камней
Президент РФ Владимир Путин распорядился передавать в Гохран России подарки госслужащим, изготовленные из драгоценных металлов или драгоценных камней, на... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:45
2022-07-04T15:45
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился передавать в Гохран России подарки госслужащим, изготовленные из драгоценных металлов или драгоценных камней, на которые не поступило заявок о выкупе, такие предметы будут зачислены в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, сообщается в распоряжении президента.Документ вносит изменения в распоряжение президента от 29 мая 2015 года о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности РФ, о получении подарка в связи с официальными мероприятиями. В предыдущую версию распоряжения вносится новый пункт, касающийся подарков из драгоценных камней и металлов."В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней не поступило заявление о выкупе, такой подарок подлежит передаче […] в федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России)", - говорится в распоряжении.В документе отмечается, что такие подарки будут передаваться в Гохран России для зачисления в Госфонд драгоценных камней и драгметаллов.В прежней версии документа подарки, в отношении которых не поступало заявление о выкупе, могли быть использованы для обеспечения деятельности соответственно администрации президента РФ, управления делами президента РФ, федерального органа исполнительной власти, государственного органа субъекта РФ.
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россия, политика, владимир путин
15:45 04.07.2022
 
Путин поручил сдавать в Гохран подарки чиновникам из драгоценных камней

Президент Путин поручил передавать в Гохран подарки чиновникам из драгкамней и металлов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился передавать в Гохран России подарки госслужащим, изготовленные из драгоценных металлов или драгоценных камней, на которые не поступило заявок о выкупе, такие предметы будут зачислены в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, сообщается в распоряжении президента.
Документ вносит изменения в распоряжение президента от 29 мая 2015 года о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности РФ, о получении подарка в связи с официальными мероприятиями. В предыдущую версию распоряжения вносится новый пункт, касающийся подарков из драгоценных камней и металлов.
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"В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней не поступило заявление о выкупе, такой подарок подлежит передаче […] в федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России)", - говорится в распоряжении.
В документе отмечается, что такие подарки будут передаваться в Гохран России для зачисления в Госфонд драгоценных камней и драгметаллов.
В прежней версии документа подарки, в отношении которых не поступало заявление о выкупе, могли быть использованы для обеспечения деятельности соответственно администрации президента РФ, управления делами президента РФ, федерального органа исполнительной власти, государственного органа субъекта РФ.
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