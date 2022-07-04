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Украинский военный рассказал, что лучше быть дезертиром, но рядом с мамой - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/plennye-1800060356.html
Украинский военный рассказал, что лучше быть дезертиром, но рядом с мамой
Украинский военный рассказал, что лучше быть дезертиром, но рядом с мамой - РИА Новости, 04.07.2022
Украинский военный рассказал, что лучше быть дезертиром, но рядом с мамой
Игорь Пшеничный, служивший в 17-м батальоне 57-й бригады мотопехоты украинских войск, рассказал РИА Новости, что в начале спецоперации решил дезертировать, а... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:17
2022-07-04T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
луганск
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ХЕРСОН, 4 июл - РИА Новости. Игорь Пшеничный, служивший в 17-м батальоне 57-й бригады мотопехоты украинских войск, рассказал РИА Новости, что в начале спецоперации решил дезертировать, а после того, как был задержан российскими военными, отказался от возможности вернуться в ряды украинской армии, чтобы остаться в Херсоне с больной мамой.Военнопленный рассказал, что подписал контракт в прошлом году и проходил подготовку в разведбатальоне. В первый день спецоперации его командир отдал приказ выдвигаться в сторону Луганска, но Пшеничный решил, что рисковать своей жизнью не намерен. Вскоре, когда поступил приказ двигаться в Херсон, он попросил разрешения навестить живущую в городе больную мать, после чего заявил командиру о намерении остаться с нею и не участвовать в боевых действиях."Спрашивают: ты хочешь дезертировать? Говорю: считайте, что так. За это грозит по закону 10 лет. Но я туда (на Украину - ред.) не хочу", - сказал Пшеничный.Прошло несколько месяцев, и недавно при проверке документов в Херсоне его задержали российские военные и установили, что Пшеничный является украинским военнослужащим. Ему предложили вариант обмена на российских пленных. "Я сказал, что не желаю возвращаться в украинскую армию и продолжать службу", - пояснил он.Во время последнего контакта со своими сослуживцами Пшеничный узнал, что командир его бригады ранен, а замполит убит.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220701/plennye-1799640860.html
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в мире, херсон, украина, луганск
12:17 04.07.2022
 
Украинский военный рассказал, что лучше быть дезертиром, но рядом с мамой

Украинский военнопленный Пшеничный рассказал, что лучше быть дезертиром, но рядом с мамой

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском. Архивное фото
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ХЕРСОН, 4 июл - РИА Новости. Игорь Пшеничный, служивший в 17-м батальоне 57-й бригады мотопехоты украинских войск, рассказал РИА Новости, что в начале спецоперации решил дезертировать, а после того, как был задержан российскими военными, отказался от возможности вернуться в ряды украинской армии, чтобы остаться в Херсоне с больной мамой.
Военнопленный рассказал, что подписал контракт в прошлом году и проходил подготовку в разведбатальоне. В первый день спецоперации его командир отдал приказ выдвигаться в сторону Луганска, но Пшеничный решил, что рисковать своей жизнью не намерен. Вскоре, когда поступил приказ двигаться в Херсон, он попросил разрешения навестить живущую в городе больную мать, после чего заявил командиру о намерении остаться с нею и не участвовать в боевых действиях.
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"Спрашивают: ты хочешь дезертировать? Говорю: считайте, что так. За это грозит по закону 10 лет. Но я туда (на Украину - ред.) не хочу", - сказал Пшеничный.
Прошло несколько месяцев, и недавно при проверке документов в Херсоне его задержали российские военные и установили, что Пшеничный является украинским военнослужащим. Ему предложили вариант обмена на российских пленных. "Я сказал, что не желаю возвращаться в украинскую армию и продолжать службу", - пояснил он.
Во время последнего контакта со своими сослуживцами Пшеничный узнал, что командир его бригады ранен, а замполит убит.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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