https://ria.ru/20220704/peterburg-1800185916.html

Беглов назвал экономику Петербурга стабильной и развивающейся

Беглов назвал экономику Петербурга стабильной и развивающейся - РИА Новости, 04.07.2022

Беглов назвал экономику Петербурга стабильной и развивающейся

Экономика Санкт-Петербурга стабильна и продолжает развиваться, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:41

2022-07-04T18:41

2022-07-04T18:41

экономика

санкт-петербург

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга стабильна и продолжает развиваться, сообщил губернатор города Александр Беглов."Городская экономика сегодня стабильна, продолжает развиваться. Надежды недружественных стран на коллапс и спад не оправдались. Это подтверждают итоги выполнения трех государственных программ Санкт-Петербурга - по развитию промышленности, туризма и городских территорий", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".По словам Беглова, Петербург остается привлекательным для инвесторов, увеличивается туристический поток. "Промышленность с января по апрель текущего года увеличила число занятых более чем на 3%, а среднюю зарплату – почти на 13%. Приток туристов к началу июня вырос в Петербурге на 32%. Наш город остается привлекательным для инвесторов. Объем инвестиций за прошлый год увеличился на 100 миллиардов рублей", - рассказал губернатор.По его словам, устойчивость экономики позволяет наращивать объемы и формы социальной помощи и поддержки. "С 1 июня мы увеличили региональный прожиточный минимум в Петербурге на 10%. Теперь в расчете на душу населения он составляет 14 476 рублей. Это на 4% выше федерального. Наше пристальное внимание к рынку труда позволяет городу сохранять минимальные в России значения уровня безработицы. Число официально зарегистрированных безработных к концу июня составило порядка 17,5 тысячи человек. Это почти на 9 тысяч меньше числа вакансий в Службе занятости", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20220618/spasibo-1796423610.html

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Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, россия, александр беглов