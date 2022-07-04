Беглов назвал экономику Петербурга стабильной и развивающейся
Беглов: экономика Санкт-Петербурга стабильна и продолжает развиваться
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга стабильна и продолжает развиваться, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Городская экономика сегодня стабильна, продолжает развиваться. Надежды недружественных стран на коллапс и спад не оправдались. Это подтверждают итоги выполнения трех государственных программ Санкт-Петербурга - по развитию промышленности, туризма и городских территорий", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
По словам Беглова, Петербург остается привлекательным для инвесторов, увеличивается туристический поток. "Промышленность с января по апрель текущего года увеличила число занятых более чем на 3%, а среднюю зарплату – почти на 13%. Приток туристов к началу июня вырос в Петербурге на 32%. Наш город остается привлекательным для инвесторов. Объем инвестиций за прошлый год увеличился на 100 миллиардов рублей", - рассказал губернатор.
По его словам, устойчивость экономики позволяет наращивать объемы и формы социальной помощи и поддержки. "С 1 июня мы увеличили региональный прожиточный минимум в Петербурге на 10%. Теперь в расчете на душу населения он составляет 14 476 рублей. Это на 4% выше федерального. Наше пристальное внимание к рынку труда позволяет городу сохранять минимальные в России значения уровня безработицы. Число официально зарегистрированных безработных к концу июня составило порядка 17,5 тысячи человек. Это почти на 9 тысяч меньше числа вакансий в Службе занятости", - сказал Беглов.