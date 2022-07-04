https://ria.ru/20220704/peterburg-1800168964.html

В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице

В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице - РИА Новости, 04.07.2022

В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице

Посещение пациентов больниц, приостановленное в начале пандемии коронавируса, вновь разрешено в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:44

2022-07-04T17:44

2022-07-04T17:50

распространение коронавируса

общество

анна попова

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Посещение пациентов больниц, приостановленное в начале пандемии коронавируса, вновь разрешено в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление Роспотребнадзора."Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала… постановление… в котором с сегодняшнего дня разрешен допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа", - говорится в сообщении.Этот документ корректирует постановление Башкетовой от 16 марта 2020 года, согласно которому, в частности, во всех городских больницах в рамках противоэпидемического режима был прекращен допуск посетителей.Наряду с возобновлением посещения пациентов, стационарам предписано обеспечить "дополнительные профилактические мероприятия" по предупреждению распространения COVID-19.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений, соответствующий документ вступил в силу 2 июля.

https://ria.ru/20220701/ogranicheniya-1799632587.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/ogranicheniya-1799468543.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

общество, анна попова, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии