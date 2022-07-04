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В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице - РИА Новости, 04.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220704/peterburg-1800168964.html
В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице
В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице - РИА Новости, 04.07.2022
В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице
Посещение пациентов больниц, приостановленное в начале пандемии коронавируса, вновь разрешено в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:44
2022-07-04T17:50
распространение коронавируса
общество
анна попова
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Посещение пациентов больниц, приостановленное в начале пандемии коронавируса, вновь разрешено в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление Роспотребнадзора."Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала… постановление… в котором с сегодняшнего дня разрешен допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа", - говорится в сообщении.Этот документ корректирует постановление Башкетовой от 16 марта 2020 года, согласно которому, в частности, во всех городских больницах в рамках противоэпидемического режима был прекращен допуск посетителей.Наряду с возобновлением посещения пациентов, стационарам предписано обеспечить "дополнительные профилактические мероприятия" по предупреждению распространения COVID-19.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений, соответствующий документ вступил в силу 2 июля.
https://ria.ru/20220701/ogranicheniya-1799632587.html
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общество, анна попова, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
17:44 04.07.2022 (обновлено: 17:50 04.07.2022)
 
В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице

В Петербурге разрешили посещение пациентов больниц, приостановленное в начале пандемии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник в больнице. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Посещение пациентов больниц, приостановленное в начале пандемии коронавируса, вновь разрешено в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
"Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала… постановление… в котором с сегодняшнего дня разрешен допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа", - говорится в сообщении.
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1 июля, 16:47Распространение коронавируса
Попова подписала постановление об отмене ковидных ограничений с 2 июля
Этот документ корректирует постановление Башкетовой от 16 марта 2020 года, согласно которому, в частности, во всех городских больницах в рамках противоэпидемического режима был прекращен допуск посетителей.
Наряду с возобновлением посещения пациентов, стационарам предписано обеспечить "дополнительные профилактические мероприятия" по предупреждению распространения COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений, соответствующий документ вступил в силу 2 июля.
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 09:11В России
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Распространение коронавирусаОбществоАнна ПоповаСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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