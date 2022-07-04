https://ria.ru/20220704/peterburg-1800168964.html
В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице
В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице - РИА Новости, 04.07.2022
В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице
Посещение пациентов больниц, приостановленное в начале пандемии коронавируса, вновь разрешено в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:44
2022-07-04T17:44
2022-07-04T17:50
распространение коронавируса
общество
анна попова
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Посещение пациентов больниц, приостановленное в начале пандемии коронавируса, вновь разрешено в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление Роспотребнадзора."Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала… постановление… в котором с сегодняшнего дня разрешен допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа", - говорится в сообщении.Этот документ корректирует постановление Башкетовой от 16 марта 2020 года, согласно которому, в частности, во всех городских больницах в рамках противоэпидемического режима был прекращен допуск посетителей.Наряду с возобновлением посещения пациентов, стационарам предписано обеспечить "дополнительные профилактические мероприятия" по предупреждению распространения COVID-19.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений, соответствующий документ вступил в силу 2 июля.
https://ria.ru/20220701/ogranicheniya-1799632587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна попова, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
17:44 04.07.2022 (обновлено: 17:50 04.07.2022)
В Петербурге сняли ковидные ограничения на посещение пациентов в больнице
В Петербурге разрешили посещение пациентов больниц, приостановленное в начале пандемии