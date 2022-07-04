https://ria.ru/20220704/perevod-1800154158.html

ФСБ предостерегла россиянина за перевод денег фонду, помогающему ВСУ

ФСБ предостерегла россиянина за перевод денег фонду, помогающему ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022

ФСБ предостерегла россиянина за перевод денег фонду, помогающему ВСУ

Федеральная служба безопасности РФ объявила предостережение россиянину, который переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда, помогающего... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:56

2022-07-04T16:56

2022-07-04T17:45

россия

украина

вооруженные силы украины

фсб

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ объявила предостережение россиянину, который переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда, помогающего украинским силовикам, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и области."УФСБ России по городу Москве и Московской области получена информация о намерении гражданина Российской Федерации совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении.По данным силовиков, во время спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине россиянин перевел деньги на счет Международного благотворительного фонда "Вернись живым", зарегистрированного на Украине.По имеющейся у силовиков информации, фонд работает с 2014 года и помогает украинским силовикам "в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных"."С учетом того, что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, 1 июля 2022 года органами федеральной службы безопасности ему объявлено официальное предостережение", - подчеркнули в УФСБ.

https://ria.ru/20220629/ekstremizm-1798915447.html

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Кадры работы ФСБ с россиянином, переводившего деньги украинскому фонду ФСБ выдала официальное предостережение россиянину, который переводил деньги украинскому фонду, помогающему украинской армии с покупкой техники и обучением солдат - такие действия могут быть квалифицированы как госизмена. 2022-07-04T16:56 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, вооруженные силы украины, фсб