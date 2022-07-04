21:59 04.07.2022 (обновлено: 22:40 04.07.2022)
Алиханов не видит смысла в переименовании Калининграда
Губернатор Калининградской области Алиханов не видит смысла в переименовании региона
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспозиционный корпус "Планета Океан" на территории Музея Мирового океана в Калининграде
Экспозиционный корпус "Планета Океан" на территории Музея Мирового океана в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не видит смысла в переименовании города и региона.
"Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать", — сказал он.
Губернатор уточнил, что никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено.
"В чем основной смысл, не очень понятно", — добавил он.
Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск. По его словам, "настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение".