https://ria.ru/20220704/pereimenovanie-1800219416.html

Алиханов не видит смысла в переименовании Калининграда

Алиханов не видит смысла в переименовании Калининграда - РИА Новости, 04.07.2022

Алиханов не видит смысла в переименовании Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не видит смысла в переименовании города и региона. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:59

2022-07-04T21:59

2022-07-04T22:40

сергей миронов

калининград

калининградская область

польша

госдума рф

россия

антон алиханов

справедливая россия

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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не видит смысла в переименовании города и региона.Губернатор уточнил, что никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено."В чем основной смысл, не очень понятно", — добавил он.Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск. По его словам, "настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение".

https://ria.ru/20220704/kaliningrad-1800195822.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей миронов, калининград, калининградская область, польша, госдума рф, россия, антон алиханов, справедливая россия, общество