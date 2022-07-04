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Алиханов не видит смысла в переименовании Калининграда - РИА Новости, 04.07.2022
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Алиханов не видит смысла в переименовании Калининграда
Алиханов не видит смысла в переименовании Калининграда - РИА Новости, 04.07.2022
Алиханов не видит смысла в переименовании Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не видит смысла в переименовании города и региона. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:59
2022-07-04T22:40
сергей миронов
калининград
калининградская область
польша
госдума рф
россия
антон алиханов
справедливая россия
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не видит смысла в переименовании города и региона.Губернатор уточнил, что никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено."В чем основной смысл, не очень понятно", — добавил он.Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск. По его словам, "настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение".
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сергей миронов, калининград, калининградская область, польша, госдума рф, россия, антон алиханов, справедливая россия, общество
21:59 04.07.2022 (обновлено: 22:40 04.07.2022)
 
Алиханов не видит смысла в переименовании Калининграда

Губернатор Калининградской области Алиханов не видит смысла в переименовании региона

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспозиционный корпус "Планета Океан" на территории Музея Мирового океана в Калининграде
Экспозиционный корпус Планета Океан на территории Музея Мирового океана в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Экспозиционный корпус "Планета Океан" на территории Музея Мирового океана в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не видит смысла в переименовании города и региона.

"Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать", — сказал он.

Губернатор уточнил, что никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено.
"В чем основной смысл, не очень понятно", — добавил он.
Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск. По его словам, "настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение".
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Сергей МироновКалининградКалининградская областьПольшаГосдума РФРоссияАнтон АлихановСправедливая РоссияОбщество
 
 
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