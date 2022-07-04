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Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность - РИА Новости, 04.07.2022
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Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность
Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность - РИА Новости, 04.07.2022
Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо вопросы региональной безопасности, сообщили... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:33
2022-07-04T16:36
россия
таджикистан
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
шерали мирзо
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо вопросы региональной безопасности, сообщили журналистам в Минобороны РФ."4 июля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы региональной безопасности, а также состояние российско-таджикистанского военного и военно-технического сотрудничества", - сказали в ведомстве.
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россия, таджикистан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), шерали мирзо
16:33 04.07.2022 (обновлено: 16:36 04.07.2022)
 
Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность

Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность и ВТС

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо вопросы региональной безопасности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"4 июля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы региональной безопасности, а также состояние российско-таджикистанского военного и военно-технического сотрудничества", - сказали в ведомстве.
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РоссияТаджикистанСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Шерали Мирзо
 
 
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