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Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность
Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность - РИА Новости, 04.07.2022
Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо вопросы региональной безопасности, сообщили... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:33
2022-07-04T16:33
2022-07-04T16:36
россия
таджикистан
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
шерали мирзо
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо вопросы региональной безопасности, сообщили журналистам в Минобороны РФ."4 июля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы региональной безопасности, а также состояние российско-таджикистанского военного и военно-технического сотрудничества", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), шерали мирзо
16:33 04.07.2022 (обновлено: 16:36 04.07.2022)
Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность
Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность и ВТС