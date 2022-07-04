https://ria.ru/20220704/peregovory-1800146592.html

Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность

Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность - РИА Новости, 04.07.2022

Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана региональную безопасность

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо вопросы региональной безопасности, сообщили... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:33

2022-07-04T16:33

2022-07-04T16:36

россия

таджикистан

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

шерали мирзо

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо вопросы региональной безопасности, сообщили журналистам в Минобороны РФ."4 июля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы региональной безопасности, а также состояние российско-таджикистанского военного и военно-технического сотрудничества", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220628/rakhmon-1798839940.html

россия

таджикистан

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Наталья Макарова

россия, таджикистан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), шерали мирзо