https://ria.ru/20220704/pedagog-1800224996.html

В Краснодаре проверят сообщения о педагоге, которая отрезала волосы ребенку

В Краснодаре проверят сообщения о педагоге, которая отрезала волосы ребенку - РИА Новости, 04.07.2022

В Краснодаре проверят сообщения о педагоге, которая отрезала волосы ребенку

Полицейские организовали проверку по инциденту, в ходе которого, педагог частного детского центра в Краснодаре, предположительно, завела девятилетнюю девочку в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T22:51

2022-07-04T22:51

2022-07-04T22:51

происшествия

краснодарский край

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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Полицейские организовали проверку по инциденту, в ходе которого, педагог частного детского центра в Краснодаре, предположительно, завела девятилетнюю девочку в туалет и подстригла волосы в знак наказания, сообщил журналистам УМВД России по Краснодару Артем КоноваленкоВ социальных сетях появилась информация о том, что в туалете краснодарского детского центра педагог в качестве наказания насильно обрезала волосы девятилетней девочке за то, что она с двумя мальчиками, играя, стучалась в дверь."В настоящее время на основании поступившего заявления сотрудниками полиции проверяется информация о возможных противоправных действиях со стороны работника образовательной организации в отношении 9-летней девочки", - прокомментировал Коноваленко.Он уточнил, что девочка не является воспитанницей данного детского центра, она живёт в многоквартирном доме. Педагогу не нравилось, что она с другими детьми стучится в дверь центра ради забавы, поэтому она решила завести ее в туалет и подстричь волосы, рассказал Коноваленко.

https://ria.ru/20220524/izbienie-1790478446.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край