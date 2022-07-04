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В Краснодаре проверят сообщения о педагоге, которая отрезала волосы ребенку
В Краснодаре проверят сообщения о педагоге, которая отрезала волосы ребенку - РИА Новости, 04.07.2022
В Краснодаре проверят сообщения о педагоге, которая отрезала волосы ребенку
Полицейские организовали проверку по инциденту, в ходе которого, педагог частного детского центра в Краснодаре, предположительно, завела девятилетнюю девочку в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:51
2022-07-04T22:51
2022-07-04T22:51
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Полицейские организовали проверку по инциденту, в ходе которого, педагог частного детского центра в Краснодаре, предположительно, завела девятилетнюю девочку в туалет и подстригла волосы в знак наказания, сообщил журналистам УМВД России по Краснодару Артем КоноваленкоВ социальных сетях появилась информация о том, что в туалете краснодарского детского центра педагог в качестве наказания насильно обрезала волосы девятилетней девочке за то, что она с двумя мальчиками, играя, стучалась в дверь."В настоящее время на основании поступившего заявления сотрудниками полиции проверяется информация о возможных противоправных действиях со стороны работника образовательной организации в отношении 9-летней девочки", - прокомментировал Коноваленко.Он уточнил, что девочка не является воспитанницей данного детского центра, она живёт в многоквартирном доме. Педагогу не нравилось, что она с другими детьми стучится в дверь центра ради забавы, поэтому она решила завести ее в туалет и подстричь волосы, рассказал Коноваленко.
https://ria.ru/20220524/izbienie-1790478446.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
В Краснодаре проверят сообщения о педагоге, которая отрезала волосы ребенку
Полиция Краснодара проверяет информацию о педагоге, которая отрезала волосы ребенку
СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Полицейские организовали проверку по инциденту, в ходе которого, педагог частного детского центра в Краснодаре, предположительно, завела девятилетнюю девочку в туалет и подстригла волосы в знак наказания, сообщил журналистам УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко
В социальных сетях появилась информация о том, что в туалете краснодарского детского центра педагог в качестве наказания насильно обрезала волосы девятилетней девочке за то, что она с двумя мальчиками, играя, стучалась в дверь.
"В настоящее время на основании поступившего заявления сотрудниками полиции
проверяется информация о возможных противоправных действиях со стороны работника образовательной организации в отношении 9-летней девочки", - прокомментировал Коноваленко.
Он уточнил, что девочка не является воспитанницей данного детского центра, она живёт в многоквартирном доме. Педагогу не нравилось, что она с другими детьми стучится в дверь центра ради забавы, поэтому она решила завести ее в туалет и подстричь волосы, рассказал Коноваленко.