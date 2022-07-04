https://ria.ru/20220704/parodiya-1800096063.html
Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, подписывающего капитуляцию
Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, подписывающего капитуляцию - РИА Новости, 04.07.2022
Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, подписывающего капитуляцию
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на Владимира Зеленского, который подписывает акт капитуляции со словами "Ахмат — сила!". РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:44
2022-07-04T13:44
2022-07-04T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на Владимира Зеленского, который подписывает акт капитуляции со словами "Ахмат — сила!"."В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. Запись из рабочего кабинета выкладываем первыми", — написал Кадыров в Telegram-канале под роликом, в котором также снялся сам. Он попросил не забрасывать видео злобными комментариями "во избежание сердечного инфаркта и без того перепуганного человека".Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.Глава оборонного ведомства добавил, что потери украинской стороны составили 5469 человек, из них 2218 — безвозвратные, 3218 — санитарные.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220704/podrazdeleniya-1800094199.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Сатирическое видео Кадырова о "капитуляции" президента Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на Владимира Зеленского, который подписывает акт капитуляции со словами "Ахмат - сила!".
2022-07-04T13:44
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
13:44 04.07.2022 (обновлено: 15:10 04.07.2022)
Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, подписывающего капитуляцию
Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, капитулирующего со словами "Ахмат — сила!"