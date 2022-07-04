https://ria.ru/20220704/parodiya-1800096063.html

Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, подписывающего капитуляцию

Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, подписывающего капитуляцию - РИА Новости, 04.07.2022

Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, подписывающего капитуляцию

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на Владимира Зеленского, который подписывает акт капитуляции со словами "Ахмат — сила!". РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:44

2022-07-04T13:44

2022-07-04T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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ПЯТИГОРСК, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на Владимира Зеленского, который подписывает акт капитуляции со словами "Ахмат — сила!"."В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. Запись из рабочего кабинета выкладываем первыми", — написал Кадыров в Telegram-канале под роликом, в котором также снялся сам. Он попросил не забрасывать видео злобными комментариями "во избежание сердечного инфаркта и без того перепуганного человека".Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.Глава оборонного ведомства добавил, что потери украинской стороны составили 5469 человек, из них 2218 — безвозвратные, 3218 — санитарные.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220704/podrazdeleniya-1800094199.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Сатирическое видео Кадырова о "капитуляции" президента Украины Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на Владимира Зеленского, который подписывает акт капитуляции со словами "Ахмат - сила!". 2022-07-04T13:44 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр