https://ria.ru/20220704/ozabochennost-1799984354.html

WP: США озабочены действиями России на Ближнем Востоке

WP: США озабочены действиями России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.07.2022

WP: США озабочены действиями России на Ближнем Востоке

США считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T03:03

2022-07-04T03:03

2022-07-04T03:03

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сша

иран

сирия

россия

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ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. США считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны России и Ирана, и испытывают озабоченность в связи с таким развитием событий, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.Согласно этим данным, в июне американские власти зафиксировали несколько случаев, которые представители Пентагона охарактеризовали как "провокационные, эскалационные" либо "небезопасные и непрофессиональные" действия со стороны России и Ирана в регионе.По информации газеты, одним из примеров подобного поведения стали случаи, когда российские военные самолеты якобы создавали угрозу авиации США в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров, не предусмотренных механизмом деконфликтинга между двумя странами. Между тем центральное командование ВС США "отказалось представить дополнительные детали в поддержку данных утверждений", отмечает Washington Post.В качестве другого примера собеседники издания упоминают июньский авиаудар по лагерю поддерживаемых США вооруженных формирований в окрестностях военной базы Ат-Танф. Как указывают источники, американские военные были уведомлены о нем российской стороной примерно за 35 минут. Несмотря на то, что никто из личного состава американских вооруженных сил не пострадал, Вашингтон видит в подобном поведении Москвы "попытки укрепить доминирование в регионе, рассчитывая на то, что США не дадут военного ответа".К аналогичным "провокационным" действиям, как утверждают представители Белого дома, прибегают и Иран и "поддерживаемые им силы".Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, иран, сирия, россия