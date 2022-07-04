WP: США озабочены действиями России на Ближнем Востоке
WP: Вашингтон озабочен стремлением России "укрепить доминирование" на Ближнем Востоке
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перед вылетом в Сирию
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перед вылетом в Сирию. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. США считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны России и Ирана, и испытывают озабоченность в связи с таким развитием событий, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.
По информации газеты, одним из примеров подобного поведения стали случаи, когда российские военные самолеты якобы создавали угрозу авиации США в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров, не предусмотренных механизмом деконфликтинга между двумя странами. Между тем центральное командование ВС США "отказалось представить дополнительные детали в поддержку данных утверждений", отмечает Washington Post.
В качестве другого примера собеседники издания упоминают июньский авиаудар по лагерю поддерживаемых США вооруженных формирований в окрестностях военной базы Ат-Танф. Как указывают источники, американские военные были уведомлены о нем российской стороной примерно за 35 минут. Несмотря на то, что никто из личного состава американских вооруженных сил не пострадал, Вашингтон видит в подобном поведении Москвы "попытки укрепить доминирование в регионе, рассчитывая на то, что США не дадут военного ответа".
К аналогичным "провокационным" действиям, как утверждают представители Белого дома, прибегают и Иран и "поддерживаемые им силы".
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.