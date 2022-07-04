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Папа римский опроверг слухи о планах уйти в отставку - РИА Новости, 04.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220704/otstavka-1800070145.html
Папа римский опроверг слухи о планах уйти в отставку
Папа римский опроверг слухи о планах уйти в отставку - РИА Новости, 04.07.2022
Папа римский опроверг слухи о планах уйти в отставку
Папа Римский Франциск опроверг слухи о том, что собирается уйти в отставку в ближайшем будущем, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:39
2022-07-04T12:40
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
ватикан
религия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск опроверг слухи о том, что собирается уйти в отставку в ближайшем будущем, передает агентство Рейтер.Ранее в СМИ появилась информация, что запланированные в августе мероприятия, в том числе встречи с кардиналами для обсуждения новой апостольской конституции, церемония введения в должность новых кардиналов и посещение итальянского города Аквила, могут быть предвестниками заявления об отставке.Как отмечает агентство, Аквила ассоциируется с папой Целестином V, который оставил престол в 1294 году. Папа Бенедикт XVI посетил город за четыре года до того, как ушел в отставку в 2013 году, став первым папой, сделавшим это примерно за 600 лет."Все эти совпадения заставили некоторых думать, что будет та же литургия. Но это никогда не приходило мне в голову. На данный момент нет, на данный момент нет. Правда!" - заявил понтифик.Папа Франциск также опроверг слухи о том, что год назад у него обнаружили рак в ходе операции по удалению части толстой кишки из-за дивертикулита, и назвал их "придворными сплетнями". "Она (операция) прошла с большим успехом", - сказал он, пошутив, что ему "ничего не сказали" о предполагаемом раке.Понтифик рассказал подробности о проблемах с коленом, пояснив, что получил "небольшой перелом", когда сделал неверный шаг во время воспаления связок. Он отметил, что ему становится лучше, а перелом срастается благодаря терапии."Я в порядке, мне медленно становится лучше", - сообщил Франциск.В начале мая папа Франциск впервые появился на публике в кресле-каталке из-за проблем с правым коленом. Понтифик страдает из-за артрозного заболевания, которое мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах, из-за него он может передвигаться пешком только на небольшие расстояния. В частности, по средам на всеобщих аудиенциях он проезжает по площади Святого Петра на автомобиле, приветствуя верующих, после чего проходит десяток метров к своему креслу, опираясь на служащих Ватикана. В других случаях папа принимает участие в мероприятиях или сидя в кресле-каталке, или добираясь до места в зале благодаря помощникам.
https://ria.ru/20220702/mask-1799745720.html
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франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), ватикан, религия
12:39 04.07.2022 (обновлено: 12:40 04.07.2022)
 
Папа римский опроверг слухи о планах уйти в отставку

Рейтер: Папа римский Франциск опроверг слухи о планах уйти в отставку

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск опроверг слухи о том, что собирается уйти в отставку в ближайшем будущем, передает агентство Рейтер.
Ранее в СМИ появилась информация, что запланированные в августе мероприятия, в том числе встречи с кардиналами для обсуждения новой апостольской конституции, церемония введения в должность новых кардиналов и посещение итальянского города Аквила, могут быть предвестниками заявления об отставке.
Как отмечает агентство, Аквила ассоциируется с папой Целестином V, который оставил престол в 1294 году. Папа Бенедикт XVI посетил город за четыре года до того, как ушел в отставку в 2013 году, став первым папой, сделавшим это примерно за 600 лет.
"Все эти совпадения заставили некоторых думать, что будет та же литургия. Но это никогда не приходило мне в голову. На данный момент нет, на данный момент нет. Правда!" - заявил понтифик.
Папа Франциск также опроверг слухи о том, что год назад у него обнаружили рак в ходе операции по удалению части толстой кишки из-за дивертикулита, и назвал их "придворными сплетнями". "Она (операция) прошла с большим успехом", - сказал он, пошутив, что ему "ничего не сказали" о предполагаемом раке.
Понтифик рассказал подробности о проблемах с коленом, пояснив, что получил "небольшой перелом", когда сделал неверный шаг во время воспаления связок. Он отметил, что ему становится лучше, а перелом срастается благодаря терапии.
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"Я в порядке, мне медленно становится лучше", - сообщил Франциск.
В начале мая папа Франциск впервые появился на публике в кресле-каталке из-за проблем с правым коленом. Понтифик страдает из-за артрозного заболевания, которое мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах, из-за него он может передвигаться пешком только на небольшие расстояния. В частности, по средам на всеобщих аудиенциях он проезжает по площади Святого Петра на автомобиле, приветствуя верующих, после чего проходит десяток метров к своему креслу, опираясь на служащих Ватикана. В других случаях папа принимает участие в мероприятиях или сидя в кресле-каталке, или добираясь до места в зале благодаря помощникам.
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