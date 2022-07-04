https://ria.ru/20220704/otravlenie-1800180040.html
В Краснодаре дети отравились таблетками, найденными за забором детсада
В Краснодаре дети отравились таблетками, найденными за забором детсада - РИА Новости, 04.07.2022
В Краснодаре дети отравились таблетками, найденными за забором детсада
Трое детей отравились похожим на таблетки неизвестным веществом, которое они нашли за забором частного детского сада в Краснодаре, организована проверка,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:17
2022-07-04T18:17
2022-07-04T18:20
происшествия
краснодар
краснодарский край
дети
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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Трое детей отравились похожим на таблетки неизвестным веществом, которое они нашли за забором частного детского сада в Краснодаре, организована проверка, сообщает прокуратура Краснодарского края.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, дети являются воспитанниками частного детского сада "Калинка-Юниор", таблетки они нашли за забором учреждения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас они дома.Сотрудники прокуратуры намерены организовать экспертизу на предмет наличия запрещенных веществ в крови несовершеннолетних и дать оценку качества услуг в детском саду.
https://ria.ru/20220630/kontrol-1799424633.html
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происшествия, краснодар, краснодарский край, дети
18:17 04.07.2022 (обновлено: 18:20 04.07.2022)
В Краснодаре дети отравились таблетками, найденными за забором детсада
В Краснодаре воспитанники детсада отравились неизвестным веществом, найденным за забором