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В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800172292.html
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар - РИА Новости, 04.07.2022
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар
Пожар произошел в Киевском районе Донецка из-за ударов со стороны украинских войск по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии, сообщило министерство... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:57
2022-07-04T17:57
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Пожар произошел в Киевском районе Донецка из-за ударов со стороны украинских войск по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии, сообщило министерство информации республики."Пожар в Киевском районе Донецка в результате ударов ВФУ (вооруженных формирований Украины) по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии", - говорится в Telegram-канале мининформации.К публикации прилагается видео, на котором видно, как черные клубы дыма поднимаются над расположенными неподалеку от очага возгорания зданиями.
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донецк (днр), украина, в мире, ситуация в днр и лнр
17:57 04.07.2022
 
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар

ДНР: из-за обстрелов со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка произошло возгорание

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Пожар произошел в Киевском районе Донецка из-за ударов со стороны украинских войск по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии, сообщило министерство информации республики.
"Пожар в Киевском районе Донецка в результате ударов ВФУ (вооруженных формирований Украины) по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии", - говорится в Telegram-канале мининформации.
К публикации прилагается видео, на котором видно, как черные клубы дыма поднимаются над расположенными неподалеку от очага возгорания зданиями.
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