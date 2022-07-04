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В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар - РИА Новости, 04.07.2022
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар
Пожар произошел в Киевском районе Донецка из-за ударов со стороны украинских войск по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии, сообщило министерство... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:57
2022-07-04T17:57
2022-07-04T17:57
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Пожар произошел в Киевском районе Донецка из-за ударов со стороны украинских войск по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии, сообщило министерство информации республики."Пожар в Киевском районе Донецка в результате ударов ВФУ (вооруженных формирований Украины) по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии", - говорится в Telegram-канале мининформации.К публикации прилагается видео, на котором видно, как черные клубы дыма поднимаются над расположенными неподалеку от очага возгорания зданиями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), украина, в мире, ситуация в днр и лнр
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар
ДНР: из-за обстрелов со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка произошло возгорание