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В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар

В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар - РИА Новости, 04.07.2022

В Киевском районе Донецка из-за обстрелов произошел пожар

Пожар произошел в Киевском районе Донецка из-за ударов со стороны украинских войск по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии, сообщило министерство... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:57

2022-07-04T17:57

2022-07-04T17:57

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Пожар произошел в Киевском районе Донецка из-за ударов со стороны украинских войск по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии, сообщило министерство информации республики."Пожар в Киевском районе Донецка в результате ударов ВФУ (вооруженных формирований Украины) по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии", - говорится в Telegram-канале мининформации.К публикации прилагается видео, на котором видно, как черные клубы дыма поднимаются над расположенными неподалеку от очага возгорания зданиями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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донецк (днр), украина, в мире, ситуация в днр и лнр