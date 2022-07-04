https://ria.ru/20220704/obstrel-1800077722.html

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:01

2022-07-04T13:01

2022-07-04T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волновахский район

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

волновахский район

украина

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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина, ситуация в днр и лнр