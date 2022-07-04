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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:01
2022-07-04T13:01
2022-07-04T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили по Еленовке восемь снарядов калибра 122 миллиметра