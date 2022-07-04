https://ria.ru/20220704/obstrel-1800071767.html

Число погибших после обстрела Белгорода выросло до пяти

Число погибших после обстрела Белгорода выросло до пяти - РИА Новости, 04.07.2022

Число погибших после обстрела Белгорода выросло до пяти

Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до пяти человек, все они — члены одной семьи, сообщила РИА Новости их родственница Ирина. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:44

2022-07-04T12:44

2022-07-04T15:26

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до пяти человек, все они — члены одной семьи, сообщила РИА Новости их родственница Ирина."Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, двадцать два девочке было бы и мальчику шестнадцать было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, накануне родным сообщили, что нашли тела двух последних погибших.Ирина рассказала, что Олег получил российское гражданство шесть лет назад и жил в Белгороде со второй женой, она не пострадала. В марте, после начала российской спецоперации на Украине, его первая супруга также переехала в Белгород с детьми и мамой из поселка Цуповка Харьковской области, все они были гражданами Украины.В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российские средства ПВО уничтожили все три ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 96 жилых домов, в том числе многоквартирные.

https://ria.ru/20220704/morozov-1799987751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгород, происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)