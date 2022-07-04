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Число погибших после обстрела Белгорода выросло до пяти - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800071767.html
Число погибших после обстрела Белгорода выросло до пяти
Число погибших после обстрела Белгорода выросло до пяти - РИА Новости, 04.07.2022
Число погибших после обстрела Белгорода выросло до пяти
Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до пяти человек, все они — члены одной семьи, сообщила РИА Новости их родственница Ирина. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:44
2022-07-04T15:26
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до пяти человек, все они — члены одной семьи, сообщила РИА Новости их родственница Ирина."Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, двадцать два девочке было бы и мальчику шестнадцать было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, накануне родным сообщили, что нашли тела двух последних погибших.Ирина рассказала, что Олег получил российское гражданство шесть лет назад и жил в Белгороде со второй женой, она не пострадала. В марте, после начала российской спецоперации на Украине, его первая супруга также переехала в Белгород с детьми и мамой из поселка Цуповка Харьковской области, все они были гражданами Украины.В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российские средства ПВО уничтожили все три ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 96 жилых домов, в том числе многоквартирные.
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белгород, происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:44 04.07.2022 (обновлено: 15:26 04.07.2022)
 
Число погибших после обстрела Белгорода выросло до пяти

Число погибших после обстрела Белгорода украинскими войсками увеличилось до пяти

© РИА НовостиИмпровизированный мемориал на пересечении улиц Маяковского и Попова в Белгороде
Импровизированный мемориал на пересечении улиц Маяковского и Попова в Белгороде
© РИА Новости
Импровизированный мемориал на пересечении улиц Маяковского и Попова в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до пяти человек, все они — члены одной семьи, сообщила РИА Новости их родственница Ирина.
"Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, двадцать два девочке было бы и мальчику шестнадцать было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, накануне родным сообщили, что нашли тела двух последних погибших.
Ирина рассказала, что Олег получил российское гражданство шесть лет назад и жил в Белгороде со второй женой, она не пострадала. В марте, после начала российской спецоперации на Украине, его первая супруга также переехала в Белгород с детьми и мамой из поселка Цуповка Харьковской области, все они были гражданами Украины.
В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российские средства ПВО уничтожили все три ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 96 жилых домов, в том числе многоквартирные.
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