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Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти - РИА Новости, 04.07.2022
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Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти
Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти - РИА Новости, 04.07.2022
Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти
Число пострадавших из-за обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике возросло до пяти, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:30
2022-07-04T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике возросло до пяти, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня писало, что в понедельник войска Украины неоднократно открывали огонь по Гольмовскому. Сообщалось, что в результате обстрелов погибла мирная жительница, еще три человека получили ранения."Увы, количество раненных мирных граждан вследствие обстрела поселка Гольмовского (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) возросло до пяти. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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в мире, днр
11:30 04.07.2022 (обновлено: 11:43 04.07.2022)
 
Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти

Мэр Горловки: число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший во время обстрела
Жилой дом, пострадавший во время обстрела - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, пострадавший во время обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике возросло до пяти, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня писало, что в понедельник войска Украины неоднократно открывали огонь по Гольмовскому. Сообщалось, что в результате обстрелов погибла мирная жительница, еще три человека получили ранения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Увы, количество раненных мирных граждан вследствие обстрела поселка Гольмовского (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) возросло до пяти. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНР
 
 
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