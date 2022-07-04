https://ria.ru/20220704/obstrel-1800043620.html
Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти
Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти - РИА Новости, 04.07.2022
Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти
Число пострадавших из-за обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике возросло до пяти, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:30
2022-07-04T11:30
2022-07-04T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике возросло до пяти, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня писало, что в понедельник войска Украины неоднократно открывали огонь по Гольмовскому. Сообщалось, что в результате обстрелов погибла мирная жительница, еще три человека получили ранения."Увы, количество раненных мирных граждан вследствие обстрела поселка Гольмовского (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) возросло до пяти. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, днр
11:30 04.07.2022 (обновлено: 11:43 04.07.2022)
Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти
Мэр Горловки: число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти