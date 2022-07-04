https://ria.ru/20220704/obstrel-1800043620.html

Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти

Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти - РИА Новости, 04.07.2022

Число пострадавших из-за обстрела поселка Гольмовский в ДНР достигло пяти

Число пострадавших из-за обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике возросло до пяти, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:30

2022-07-04T11:30

2022-07-04T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике возросло до пяти, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня писало, что в понедельник войска Украины неоднократно открывали огонь по Гольмовскому. Сообщалось, что в результате обстрелов погибла мирная жительница, еще три человека получили ранения."Увы, количество раненных мирных граждан вследствие обстрела поселка Гольмовского (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) возросло до пяти. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр