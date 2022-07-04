https://ria.ru/20220704/obstrel-1799998290.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 9.05 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:23
2022-07-04T09:23
2022-07-04T09:39
в мире
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска в 9.05 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220703/osmotr-1799859562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
09:23 04.07.2022 (обновлено: 09:39 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 миллиметра