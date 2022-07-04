Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ планирует остаться на Украине на постоянной основе - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/obse-1800177446.html
ОБСЕ планирует остаться на Украине на постоянной основе
ОБСЕ планирует остаться на Украине на постоянной основе - РИА Новости, 04.07.2022
ОБСЕ планирует остаться на Украине на постоянной основе
ОБСЕ настроена продолжить постоянное присутствие на Украине, заявил министр иностранных дел Польши, глава ОБСЕ Збигнев Рау во время 29-й сессии Парламентской... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:10
2022-07-04T18:14
в мире
украина
россия
обсе
польша
збигнев рау
смм обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg
ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. ОБСЕ настроена продолжить постоянное присутствие на Украине, заявил министр иностранных дел Польши, глава ОБСЕ Збигнев Рау во время 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме."Мы сожалеем по поводу позиции России, которая сделала невозможным продление мандатов Специальной мониторинговой миссии и координатора проектов на Украине. В течении последних пяти лет Специальная мониторинговая миссия была глазами и ушами международного сообщества на Украине, а команда координатора проектов на Украине продолжала свою значительную работу, несмотря на продолжающуюся агрессию", - сказал Рау."Мы по-прежнему настроены на то, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы ОБСЕ на постоянной основе присутствовала и оказывала необходимую поддержку Украине. Мы должны сделать все, что только можно, чтобы присутствие ОБСЕ и существенная работа на Украине были продолжены", - добавил он.В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия Координатора проектов ОБСЕ на Украине. Как заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва не видит возможности для продолжения работы Координатора после завершения в конце июня срока действия мандата. Он подчеркнул, что модель взаимодействия координатора проектов с властями Украины совершенно не соответствовала масштабу существовавших в стране проблем - вместо того чтобы способствовать выправлению украинского законодательства и подлинному соблюдению правочеловеческих стандартов, присутствие координатора "лишь встроилось в планы зарубежных спонсоров украинских властей".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает секретариат ОБСЕ без промедления приступить к мероприятиям по сворачиванию СММ на Украине. Она напомнила, что 31 марта истек срок действия мандата СММ ОБСЕ на Украине, которой Россия оказывала "всестороннюю политическую, финансовую и кадровую поддержку".
https://ria.ru/20220704/obse-1800056111.html
https://ria.ru/20220704/obse-1800152427.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ce027e302baa685c295c77102f25bb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, обсе, польша, збигнев рау, смм обсе
18:10 04.07.2022 (обновлено: 18:14 04.07.2022)
 
ОБСЕ планирует остаться на Украине на постоянной основе

Глава МИД Польши Рау: ОБСЕ настроена продолжить постоянное присутствие на Украине

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Флаг ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. ОБСЕ настроена продолжить постоянное присутствие на Украине, заявил министр иностранных дел Польши, глава ОБСЕ Збигнев Рау во время 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме.
"Мы сожалеем по поводу позиции России, которая сделала невозможным продление мандатов Специальной мониторинговой миссии и координатора проектов на Украине. В течении последних пяти лет Специальная мониторинговая миссия была глазами и ушами международного сообщества на Украине, а команда координатора проектов на Украине продолжала свою значительную работу, несмотря на продолжающуюся агрессию", - сказал Рау.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
12:05
Глава МИД Украины заявил о гибели ОБСЕ, если в ее составе останется Россия
"Мы по-прежнему настроены на то, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы ОБСЕ на постоянной основе присутствовала и оказывала необходимую поддержку Украине. Мы должны сделать все, что только можно, чтобы присутствие ОБСЕ и существенная работа на Украине были продолжены", - добавил он.
В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия Координатора проектов ОБСЕ на Украине. Как заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва не видит возможности для продолжения работы Координатора после завершения в конце июня срока действия мандата. Он подчеркнул, что модель взаимодействия координатора проектов с властями Украины совершенно не соответствовала масштабу существовавших в стране проблем - вместо того чтобы способствовать выправлению украинского законодательства и подлинному соблюдению правочеловеческих стандартов, присутствие координатора "лишь встроилось в планы зарубежных спонсоров украинских властей".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает секретариат ОБСЕ без промедления приступить к мероприятиям по сворачиванию СММ на Украине. Она напомнила, что 31 марта истек срок действия мандата СММ ОБСЕ на Украине, которой Россия оказывала "всестороннюю политическую, финансовую и кадровую поддержку".
Флаги с логотипом ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
16:51
Белорусской делегации отказали в визе для участия в сессии ПА ОБСЕ
 
В миреУкраинаРоссияОБСЕПольшаЗбигнев РауСММ ОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала