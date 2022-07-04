https://ria.ru/20220704/obse-1800177446.html

ОБСЕ планирует остаться на Украине на постоянной основе

ОБСЕ планирует остаться на Украине на постоянной основе - РИА Новости, 04.07.2022

ОБСЕ планирует остаться на Украине на постоянной основе

ОБСЕ настроена продолжить постоянное присутствие на Украине, заявил министр иностранных дел Польши, глава ОБСЕ Збигнев Рау во время 29-й сессии Парламентской... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:10

2022-07-04T18:10

2022-07-04T18:14

в мире

украина

россия

обсе

польша

збигнев рау

смм обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg

ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. ОБСЕ настроена продолжить постоянное присутствие на Украине, заявил министр иностранных дел Польши, глава ОБСЕ Збигнев Рау во время 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме."Мы сожалеем по поводу позиции России, которая сделала невозможным продление мандатов Специальной мониторинговой миссии и координатора проектов на Украине. В течении последних пяти лет Специальная мониторинговая миссия была глазами и ушами международного сообщества на Украине, а команда координатора проектов на Украине продолжала свою значительную работу, несмотря на продолжающуюся агрессию", - сказал Рау."Мы по-прежнему настроены на то, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы ОБСЕ на постоянной основе присутствовала и оказывала необходимую поддержку Украине. Мы должны сделать все, что только можно, чтобы присутствие ОБСЕ и существенная работа на Украине были продолжены", - добавил он.В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия Координатора проектов ОБСЕ на Украине. Как заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва не видит возможности для продолжения работы Координатора после завершения в конце июня срока действия мандата. Он подчеркнул, что модель взаимодействия координатора проектов с властями Украины совершенно не соответствовала масштабу существовавших в стране проблем - вместо того чтобы способствовать выправлению украинского законодательства и подлинному соблюдению правочеловеческих стандартов, присутствие координатора "лишь встроилось в планы зарубежных спонсоров украинских властей".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает секретариат ОБСЕ без промедления приступить к мероприятиям по сворачиванию СММ на Украине. Она напомнила, что 31 марта истек срок действия мандата СММ ОБСЕ на Украине, которой Россия оказывала "всестороннюю политическую, финансовую и кадровую поддержку".

https://ria.ru/20220704/obse-1800056111.html

https://ria.ru/20220704/obse-1800152427.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, обсе, польша, збигнев рау, смм обсе