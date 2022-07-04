18:10 04.07.2022 (обновлено: 18:14 04.07.2022)
ОБСЕ планирует остаться на Украине на постоянной основе
Глава МИД Польши Рау: ОБСЕ настроена продолжить постоянное присутствие на Украине
Флаг ОБСЕ. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. ОБСЕ настроена продолжить постоянное присутствие на Украине, заявил министр иностранных дел Польши, глава ОБСЕ Збигнев Рау во время 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме.
"Мы сожалеем по поводу позиции России, которая сделала невозможным продление мандатов Специальной мониторинговой миссии и координатора проектов на Украине. В течении последних пяти лет Специальная мониторинговая миссия была глазами и ушами международного сообщества на Украине, а команда координатора проектов на Украине продолжала свою значительную работу, несмотря на продолжающуюся агрессию", - сказал Рау.
"Мы по-прежнему настроены на то, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы ОБСЕ на постоянной основе присутствовала и оказывала необходимую поддержку Украине. Мы должны сделать все, что только можно, чтобы присутствие ОБСЕ и существенная работа на Украине были продолжены", - добавил он.
В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия Координатора проектов ОБСЕ на Украине. Как заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва не видит возможности для продолжения работы Координатора после завершения в конце июня срока действия мандата. Он подчеркнул, что модель взаимодействия координатора проектов с властями Украины совершенно не соответствовала масштабу существовавших в стране проблем - вместо того чтобы способствовать выправлению украинского законодательства и подлинному соблюдению правочеловеческих стандартов, присутствие координатора "лишь встроилось в планы зарубежных спонсоров украинских властей".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает секретариат ОБСЕ без промедления приступить к мероприятиям по сворачиванию СММ на Украине. Она напомнила, что 31 марта истек срок действия мандата СММ ОБСЕ на Украине, которой Россия оказывала "всестороннюю политическую, финансовую и кадровую поддержку".