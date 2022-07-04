https://ria.ru/20220704/obse-1800056111.html

Глава МИД Украины заявил о гибели ОБСЕ, если в ее составе останется Россия

Глава МИД Украины заявил о гибели ОБСЕ, если в ее составе останется Россия - РИА Новости, 04.07.2022

Глава МИД Украины заявил о гибели ОБСЕ, если в ее составе останется Россия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения, по его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:05

2022-07-04T12:05

2022-07-04T12:05

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здоровье - общество

максим буякевич

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения, по его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе."Есть на нашем континенте еще одна большая приятная организация - ОБСЕ, которая конкретно находится в стадии самоуничтожения. Потому что Россия сидит и просто тупо все там разрушает. Если организация находится в этой логике, то она рано или поздно погибнет", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".Он напомнил, что Киев предлагал исключить Россию из организации, но "некоторые покрутили пальцем у виска"."Вы выбирайте: либо будет ОБСЕ без России, либо не будет ОБСЕ, она погибнет", - добавил Кулеба.Ранее ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов на Украине. Отмечается, что 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине.В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия координатора проектов ОБСЕ на Украине. Как заявлял зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва не видит возможности для продолжения работы координатора после завершения в конце июня срока действия мандата. Он подчеркивал, что модель взаимодействия координатора проектов с властями Украины совершенно не соответствовала масштабу существовавших в стране проблем - вместо того чтобы способствовать выправлению украинского законодательства и подлинному соблюдению стандартов по правам человека, присутствие координатора "лишь встроилось в планы зарубежных спонсоров украинских властей".

https://ria.ru/20220704/obse-1799995931.html

https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

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в мире, здоровье - общество, максим буякевич, россия, украина, киев, обсе