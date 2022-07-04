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Глава МИД Украины заявил о гибели ОБСЕ, если в ее составе останется Россия - РИА Новости, 04.07.2022
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Глава МИД Украины заявил о гибели ОБСЕ, если в ее составе останется Россия
Глава МИД Украины заявил о гибели ОБСЕ, если в ее составе останется Россия - РИА Новости, 04.07.2022
Глава МИД Украины заявил о гибели ОБСЕ, если в ее составе останется Россия
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения, по его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:05
2022-07-04T12:05
в мире
здоровье - общество
максим буякевич
россия
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обсе
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения, по его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе."Есть на нашем континенте еще одна большая приятная организация - ОБСЕ, которая конкретно находится в стадии самоуничтожения. Потому что Россия сидит и просто тупо все там разрушает. Если организация находится в этой логике, то она рано или поздно погибнет", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".Он напомнил, что Киев предлагал исключить Россию из организации, но "некоторые покрутили пальцем у виска"."Вы выбирайте: либо будет ОБСЕ без России, либо не будет ОБСЕ, она погибнет", - добавил Кулеба.Ранее ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов на Украине. Отмечается, что 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине.В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия координатора проектов ОБСЕ на Украине. Как заявлял зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва не видит возможности для продолжения работы координатора после завершения в конце июня срока действия мандата. Он подчеркивал, что модель взаимодействия координатора проектов с властями Украины совершенно не соответствовала масштабу существовавших в стране проблем - вместо того чтобы способствовать выправлению украинского законодательства и подлинному соблюдению стандартов по правам человека, присутствие координатора "лишь встроилось в планы зарубежных спонсоров украинских властей".
https://ria.ru/20220704/obse-1799995931.html
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
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в мире, здоровье - общество, максим буякевич, россия, украина, киев, обсе
12:05 04.07.2022
 
Глава МИД Украины заявил о гибели ОБСЕ, если в ее составе останется Россия

Глава МИД Украины Кулеба: либо будет ОБСЕ без России, либо организация погибнет

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения, по его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе.
"Есть на нашем континенте еще одна большая приятная организация - ОБСЕ, которая конкретно находится в стадии самоуничтожения. Потому что Россия сидит и просто тупо все там разрушает. Если организация находится в этой логике, то она рано или поздно погибнет", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".
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Он напомнил, что Киев предлагал исключить Россию из организации, но "некоторые покрутили пальцем у виска".
"Вы выбирайте: либо будет ОБСЕ без России, либо не будет ОБСЕ, она погибнет", - добавил Кулеба.
Ранее ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов на Украине. Отмечается, что 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине.
В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия координатора проектов ОБСЕ на Украине. Как заявлял зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва не видит возможности для продолжения работы координатора после завершения в конце июня срока действия мандата.
Он подчеркивал, что модель взаимодействия координатора проектов с властями Украины совершенно не соответствовала масштабу существовавших в стране проблем - вместо того чтобы способствовать выправлению украинского законодательства и подлинному соблюдению стандартов по правам человека, присутствие координатора "лишь встроилось в планы зарубежных спонсоров украинских властей".
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