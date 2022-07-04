https://ria.ru/20220704/obse-1799995931.html

В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами

В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами - РИА Новости, 04.07.2022

В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами

Бойцы спецназа Росгвардии нашли доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщила пресс-служба силового ведомства. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:17

2022-07-04T09:17

2022-07-04T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

обсе

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бойцы спецназа Росгвардии нашли доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщила пресс-служба силового ведомства.В Херсоне на улице Буденного росгвардейцы досмотрели фешенебельный особняк бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. Дорогостоящее убранство дома говорит о существовании крупных источников финансирования."Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме <...> документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами", — говорится в сообщении.Из документов миссии на Украине следует, что представители организации пользовались личным покровительством Савченко. Частые визиты наблюдателей ОСБЕ в этот дом подтверждают свидетели из числа местных жителей."Спецназовцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО", — отмечается в сообщении.Документы передали в компетентные органы.Сотрудничество международной организации с руководством Украины выходило за официальные рамки и декларируемые задачи, заключили в Росгвардии.ОБСЕ закрыла офис координатора своих проектов на Украине, подчеркнув, что 1 июля завершился 23-летний период работы организации в стране.

https://ria.ru/20220702/obse-1799782171.html

https://ria.ru/20220622/obse-1797280682.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), обсе