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В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами - РИА Новости, 04.07.2022
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https://ria.ru/20220704/obse-1799995931.html
В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами
В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами - РИА Новости, 04.07.2022
В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами
Бойцы спецназа Росгвардии нашли доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщила пресс-служба силового ведомства. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:17
2022-07-04T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
обсе
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бойцы спецназа Росгвардии нашли доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщила пресс-служба силового ведомства.В Херсоне на улице Буденного росгвардейцы досмотрели фешенебельный особняк бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. Дорогостоящее убранство дома говорит о существовании крупных источников финансирования."Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме &lt;...&gt; документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами", — говорится в сообщении.Из документов миссии на Украине следует, что представители организации пользовались личным покровительством Савченко. Частые визиты наблюдателей ОСБЕ в этот дом подтверждают свидетели из числа местных жителей."Спецназовцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО", — отмечается в сообщении.Документы передали в компетентные органы.Сотрудничество международной организации с руководством Украины выходило за официальные рамки и декларируемые задачи, заключили в Росгвардии.ОБСЕ закрыла офис координатора своих проектов на Украине, подчеркнув, что 1 июля завершился 23-летний период работы организации в стране.
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в мире, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), обсе
09:17 04.07.2022 (обновлено: 09:56 04.07.2022)
 
В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами

Росгвардия нашла в Херсоне доказательства работы наблюдателей ОБСЕ на спецслужбы Украины

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии
Автомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Автомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бойцы спецназа Росгвардии нашли доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщила пресс-служба силового ведомства.
В Херсоне на улице Буденного росгвардейцы досмотрели фешенебельный особняк бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. Дорогостоящее убранство дома говорит о существовании крупных источников финансирования.
"Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме <...> документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами", — говорится в сообщении.
Из документов миссии на Украине следует, что представители организации пользовались личным покровительством Савченко. Частые визиты наблюдателей ОСБЕ в этот дом подтверждают свидетели из числа местных жителей.
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"Спецназовцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО", — отмечается в сообщении.
Документы передали в компетентные органы.
Сотрудничество международной организации с руководством Украины выходило за официальные рамки и декларируемые задачи, заключили в Росгвардии.
ОБСЕ закрыла офис координатора своих проектов на Украине, подчеркнув, что 1 июля завершился 23-летний период работы организации в стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОБСЕ
 
 
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