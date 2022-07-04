09:17 04.07.2022 (обновлено: 09:56 04.07.2022)
В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами
Росгвардия нашла в Херсоне доказательства работы наблюдателей ОБСЕ на спецслужбы Украины
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии
Автомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бойцы спецназа Росгвардии нашли доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщила пресс-служба силового ведомства.
В Херсоне на улице Буденного росгвардейцы досмотрели фешенебельный особняк бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. Дорогостоящее убранство дома говорит о существовании крупных источников финансирования.
"Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме <...> документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами", — говорится в сообщении.
Из документов миссии на Украине следует, что представители организации пользовались личным покровительством Савченко. Частые визиты наблюдателей ОСБЕ в этот дом подтверждают свидетели из числа местных жителей.
"Спецназовцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО", — отмечается в сообщении.
Документы передали в компетентные органы.
Сотрудничество международной организации с руководством Украины выходило за официальные рамки и декларируемые задачи, заключили в Росгвардии.
ОБСЕ закрыла офис координатора своих проектов на Украине, подчеркнув, что 1 июля завершился 23-летний период работы организации в стране.