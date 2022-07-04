https://ria.ru/20220704/obman-1799987888.html

"Обман": в Польше начали прозревать в отношении украинских беженцев

"Обман": в Польше начали прозревать в отношении украинских беженцев - РИА Новости, 04.07.2022

"Обман": в Польше начали прозревать в отношении украинских беженцев

Желание поляков помочь простым украинцам похвально, однако проблема в том, что многие из приехавших видят в Польше дойную корову, говорится в статье издания... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T06:44

2022-07-04T06:44

2022-07-04T15:46

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Желание поляков помочь простым украинцам похвально, однако проблема в том, что многие из приехавших видят в Польше дойную корову, говорится в статье издания Mysl Polska за авторством Агнешки Пивар."Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности", — отметила автор.По ее словам, с помощью дезинформации поляков убедили в необходимости принять украинцев у себя, из-за чего они открыли свои сердца и дома. "Между тем польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, и поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями", — подчеркнула Пивар.Как рассказала автор, ее друзья приняли двух студентов из Киева, граждан Ливии, которые признались, что очень удивлены открытостью поляков в отношении приехавших с Украины. "Зная украинские настроения из непосредственных контактов и интернет-форумов, они нас прямо спросили: "Вы не боитесь принимать украинцев? Ведь они ненавидят поляков!" — говорится в статье.Кроме того, студенты показали им красноречивые видео с украинских каналов, на которых консервы, отправленные поляками нуждающимся на Украине, продаются "за определенную сумму гривен". "Напомню, это происходит в то время, когда польские цены на продовольствие резко выросли, поляки все больше беднеют и многие наши соотечественники больше не могут позволить себе даже заправить машину", — возмутилась Пивар.Она выразила сожаление из-за того, что назидательные примеры с честными людьми "похоже, едва заметны в дебрях иждивенческого поведения наших восточных соседей". "До поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали. Эскалация польско-украинской напряженности еще перед нами", — предрекла автор.Пивар привела в пример историю, рассказанную ее парикмахершей. Так, после прибытия в Польшу украинские женщины отправлялись в салоны красоты, заказывая различные дорогостоящие услуги, после чего заявляли, что им нечем платить, потому что они бедные беженцы, поэтому для них это должно быть бесплатно. "В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Потому что, оказывается, даже вызов полиции здесь не поможет", — посетовала автор.Другая огромная проблема, о которой в Польше не говорят, — злоупотребление алкоголем со стороны беженцев. "Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории", — сообщила журналистка.Еще одна знакомая Пивар, работающая в здравоохранении, рассказывала ей об иждивенческом отношении украинских пациентов, которые устраивают "дикие скандалы" в больничных коридорах. "Они требуют немедленного приема к врачу или операции — потому что им это должны, потому что они с Украины. И им часто удается добиться этого, в то время как польским пациентам приходится ждать в длинных очередях. Это реальные проблемы, о которых польские СМИ молчат. Цензура действует у нас как надо", — указала автор.Она задалась вопросом, что еще должно произойти и сколько времени пройдет, прежде чем поляки "откроют глаза" и начнут убирать флаги Украины из общественного пространства. "Одно кажется неизбежным: рано или поздно что-то ужасное заставит чашу терпения переполниться", — добавила Пивар.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220701/pomosch-1799445626.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798850588.html

https://ria.ru/20220702/medvedev-1799799269.html

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