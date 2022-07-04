https://ria.ru/20220704/neft-1800155226.html

Дайте помечтать. Болгары высмеяли планы G7 снизить цены на российскую нефть

Дайте помечтать. Болгары высмеяли планы G7 снизить цены на российскую нефть - РИА Новости, 04.07.2022

Дайте помечтать. Болгары высмеяли планы G7 снизить цены на российскую нефть

Читатели болгарского издания "Факти" с иронией восприняли высказывание премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах стран "Большой семерки" снизить стоимость... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:59

2022-07-04T16:59

2022-07-04T17:33

экономика

цены на нефть

эммануэль макрон

москва

россия

болгария

g7

фумио кисида

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" с иронией восприняли высказывание премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах стран "Большой семерки" снизить стоимость российской нефти.В числе прочего он заявил, что потолок цен могут установить на уровне половины нынешней стоимости энергоресурса. По словам Кисиды, планируется создать механизм, который сделает невозможным превышение лимита.Многие пользователи удивились таким попыткам стран Запада установить "социализм", а некоторые даже решили испробовать подобный метод в повседневной жизни."Предлагаю в Болгарии снизить в два раза цены на бензин, дизель, газ и электричество", — написал один из комментаторов."Маршал Мороз довольно потирает руки", — сыронизировал еще один читатель."Если цена на российский газ упадет в два раза, все встанут за ним в очередь. Еще плюс десятки миллиардов от продаж. Как ни крути, Москва — в выигрыше", — отметил Феномен."Что стало с капитализмом и свободным рынком?" — задался вопросом Нещастници."Прочитал статью и пошел в местный магазин испробовать тактику. Говорю продавщице: "Я решил снизить цену на сырокопченую колбасу", а она мне хлобысь по голове и убрала ее обратно в витрину. Не работает!" — рассказал ДА обаче."А Россия в курсе?" — уточнил Вътю Т. Панчев."Социализм умер, да здравствует социализм", — пошутил Пешо Средния."Дайте помечтать-то", — подытожили читатели.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на ее морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретают по той цене, которая должна быть согласована с международными партнерами, или ниже.Вместе с этим "Большая семерка" рассмотрит механизмы, смягчающие последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив им доступ к российским ресурсам. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал введение "лимита цен" и на российский газ, заявив, что обсуждение темы продолжится "в ближайшие недели".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220704/neft-1800065153.html

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Станислав Ванд

экономика, цены на нефть, эммануэль макрон, москва, россия, болгария, g7, фумио кисида