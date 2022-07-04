https://ria.ru/20220704/neft-1800065153.html

Песков прокомментировал слова премьера Японии о ценах на российскую нефть

Песков прокомментировал слова премьера Японии о ценах на российскую нефть - РИА Новости, 04.07.2022

Песков прокомментировал слова премьера Японии о ценах на российскую нефть

Заявление премьера Японии Фумио Кисиды не означает, что решение об ограничении цен на российскую нефть уже принято, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:27

2022-07-04T12:27

2022-07-04T13:33

цены на нефть

россия

дмитрий песков

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Заявление премьера Японии Фумио Кисиды не означает, что решение об ограничении цен на российскую нефть уже принято, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.Накануне Кисида заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из РФ по стоимости выше введенного ограничения."Заявление премьер-министра Японии не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами. Давайте дождемся все-таки, все-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений", — сказал Песков журналистам.Лидеры G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В коммюнике по итогам саммита отмечается, что участники поддерживают решение ЕС изучить пути сдерживания цен на энергоресурсы, включая введение временного ограничения цен на импорт.При этом западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и некоторые другие стран Евросоюза на закрытой встрече выражали обеспокоенность в связи с возможным "лимитом цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу. В Берлине заявили, что такое предложение добавили в коммюнике под давлением Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечало агентство Рейтер. Озабоченность Германии поддержала Венгрия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/neft-1799898287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, россия, дмитрий песков, экономика