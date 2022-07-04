Швеция и Финляндия формально подтвердили намерение вступить в НАТО
Швеция и Финляндия завершили переговоры и формально подтвердили намерение вступить в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Швеция и Финляндия в понедельник формально подтвердили свое намерение вступить в НАТО перед официальным подписанием во вторник протокола о присоединении к альянсу, сообщили в пресс-службе альянса.
"Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник, 4 июля, как и было согласованно лидерами НАТО на саммите в Мадриде. Обе страны формально подтвердили, что готовы и намерены соблюдать политические, юридические и военные обязательства члена НАТО", - говорится в сообщении.
Генсек НАТО Йенс Столтенбер по итогам саммита в Мадриде в минувшую пятницу объявил, что подписание протокола о вступлении состоится 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В нем примут участие главы МИД двух присоединяющихся государств.
Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Вступление новых членов должны одобрить парламенты всех страны НАТО, что может затянуться на несколько месяцев.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.