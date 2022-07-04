https://ria.ru/20220704/nato-1800208319.html

Швеция и Финляндия формально подтвердили намерение вступить в НАТО

Швеция и Финляндия формально подтвердили намерение вступить в НАТО - РИА Новости, 04.07.2022

Швеция и Финляндия формально подтвердили намерение вступить в НАТО

Швеция и Финляндия в понедельник формально подтвердили свое намерение вступить в НАТО перед официальным подписанием во вторник протокола о присоединении к... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:50

2022-07-04T20:50

2022-07-04T20:50

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БРЮССЕЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Швеция и Финляндия в понедельник формально подтвердили свое намерение вступить в НАТО перед официальным подписанием во вторник протокола о присоединении к альянсу, сообщили в пресс-службе альянса."Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник, 4 июля, как и было согласованно лидерами НАТО на саммите в Мадриде. Обе страны формально подтвердили, что готовы и намерены соблюдать политические, юридические и военные обязательства члена НАТО", - говорится в сообщении.Генсек НАТО Йенс Столтенбер по итогам саммита в Мадриде в минувшую пятницу объявил, что подписание протокола о вступлении состоится 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В нем примут участие главы МИД двух присоединяющихся государств.Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.Вступление новых членов должны одобрить парламенты всех страны НАТО, что может затянуться на несколько месяцев.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800139711.html

https://ria.ru/20220704/nato-1799993119.html

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в мире, швеция, финляндия, россия, нато