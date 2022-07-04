16:05 04.07.2022 (обновлено: 17:42 04.07.2022)
Дуда заявил, что Балтика станет внутренним морем НАТО
Президент Польши Дуда: Балтика станет внутренним морем НАТО после расширения альянса
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс регион Балтийского моря рискует превратиться в арену военного соперничества. В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял РИА Новости, что Россия не отдаст пространство Балтийского, Баренцева морей, Арктики "охотникам до чужого добра", страны НАТО могут даже не мечтать об этом.
"Согласие НАТО на принятие новых членов — это важное решение. Я надеюсь, что в странах-членах быстро будет принято и ратифицировано это решение. Никому не нужно объяснять, насколько это решение важно для нас", — заявил Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности республики в понедельник в Варшаве.
На этом заседании президент Польши намерен рассказать членам Совбеза о результатах завершившегося на прошлой неделе в Мадриде саммита НАТО, в котором он принимал участие.
"По сути, Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО. Две очень сильные страны с долгой и сильной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1,4 тысячи километров, что, без сомнения, нехорошая новость для российских властей", — добавил польский президент.
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Стокгольма и Хельсинки к блоку. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.