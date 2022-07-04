https://ria.ru/20220704/nato-1800112862.html

Лавров прокомментировал слова Хаависто про размещение баз НАТО в Финляндии

Лавров прокомментировал слова Хаависто про размещение баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 04.07.2022

Лавров прокомментировал слова Хаависто про размещение баз НАТО в Финляндии

Власти Финляндии вряд ли спросят, если НАТО решит разместить на территории страны военную инфраструктуру, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:40

2022-07-04T14:40

2022-07-04T14:43

финляндия

нато

сергей лавров

владимир путин

россия

пекка хаависто

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти Финляндии вряд ли спросят, если НАТО решит разместить на территории страны военную инфраструктуру, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы, исходящей с территории Финляндии."Но, если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра (иностранных дел Финляндии Хаависто) кто-нибудь спросит", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать слова своего финского коллеги о том, что пока нет необходимости размещать военную инфраструктур НАТО на территории страны.

https://ria.ru/20220702/nato-1799809062.html

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финляндия, нато, сергей лавров, владимир путин, россия, пекка хаависто