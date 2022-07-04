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Лавров прокомментировал слова Хаависто про размещение баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 04.07.2022
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Лавров прокомментировал слова Хаависто про размещение баз НАТО в Финляндии
Лавров прокомментировал слова Хаависто про размещение баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 04.07.2022
Лавров прокомментировал слова Хаависто про размещение баз НАТО в Финляндии
Власти Финляндии вряд ли спросят, если НАТО решит разместить на территории страны военную инфраструктуру, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:40
2022-07-04T14:43
финляндия
нато
сергей лавров
владимир путин
россия
пекка хаависто
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти Финляндии вряд ли спросят, если НАТО решит разместить на территории страны военную инфраструктуру, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы, исходящей с территории Финляндии."Но, если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра (иностранных дел Финляндии Хаависто) кто-нибудь спросит", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать слова своего финского коллеги о том, что пока нет необходимости размещать военную инфраструктур НАТО на территории страны.
https://ria.ru/20220702/nato-1799809062.html
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финляндия, нато, сергей лавров, владимир путин, россия, пекка хаависто
14:40 04.07.2022 (обновлено: 14:43 04.07.2022)
 
Лавров прокомментировал слова Хаависто про размещение баз НАТО в Финляндии

Лавров усомнился, что НАТО посоветуется с Финляндией о размещении в стране своих баз

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти Финляндии вряд ли спросят, если НАТО решит разместить на территории страны военную инфраструктуру, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы, исходящей с территории Финляндии.
"Но, если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра (иностранных дел Финляндии Хаависто) кто-нибудь спросит", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать слова своего финского коллеги о том, что пока нет необходимости размещать военную инфраструктур НАТО на территории страны.
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ФинляндияНАТОСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияПекка Хаависто
 
 
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