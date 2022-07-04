08:34 04.07.2022 (обновлено: 11:02 04.07.2022)
Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин
Спикер ГД Володин: размещение баз НАТО на границе с Россией не защитит Финляндию и Швецию
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Размещение баз Североатлантического альянса не защитит Финляндию и Швецию, а, напротив, только поставит под удар местных жителей, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Ранее Киммо Ярву, мэр Лаппеенранты, расположенном в граничащем с Россией регионе Южная Карелия в Финляндии, предложил создать в городе базу НАТО. По мнению Володина, уверенность градоначальника в том, что это создаст чувство безопасности, ошибочна, поскольку в случае конфликта удары прежде всего наносят по военной инфраструктуре противника.
"Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", — написал он в своем телеграм-канале.
Перед саммитом Североатлантического альянса, который прошел в конце июня в Мадриде, Стокгольм, Хельсинки и Анкара подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к блоку.
Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Анкара ранее тормозила начало процесса о присоединении, опасаясь из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.
Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасностью.