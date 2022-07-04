https://ria.ru/20220704/nato-1799993119.html

Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин

Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин - РИА Новости, 04.07.2022

Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин

Размещение баз Североатлантического альянса не защитит Финляндию и Швецию, а, напротив, только поставит под удар местных жителей, считает спикер Государственной РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T08:34

2022-07-04T08:34

2022-07-04T11:02

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Размещение баз Североатлантического альянса не защитит Финляндию и Швецию, а, напротив, только поставит под удар местных жителей, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.Ранее Киммо Ярву, мэр Лаппеенранты, расположенном в граничащем с Россией регионе Южная Карелия в Финляндии, предложил создать в городе базу НАТО. По мнению Володина, уверенность градоначальника в том, что это создаст чувство безопасности, ошибочна, поскольку в случае конфликта удары прежде всего наносят по военной инфраструктуре противника.Перед саммитом Североатлантического альянса, который прошел в конце июня в Мадриде, Стокгольм, Хельсинки и Анкара подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к блоку.Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Анкара ранее тормозила начало процесса о присоединении, опасаясь из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасностью.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/finlyandiya-1799918000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, швеция, турция, нато