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Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин - РИА Новости, 04.07.2022
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Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин
Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин - РИА Новости, 04.07.2022
Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин
Размещение баз Североатлантического альянса не защитит Финляндию и Швецию, а, напротив, только поставит под удар местных жителей, считает спикер Государственной РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T08:34
2022-07-04T11:02
в мире
финляндия
швеция
турция
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Размещение баз Североатлантического альянса не защитит Финляндию и Швецию, а, напротив, только поставит под удар местных жителей, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.Ранее Киммо Ярву, мэр Лаппеенранты, расположенном в граничащем с Россией регионе Южная Карелия в Финляндии, предложил создать в городе базу НАТО. По мнению Володина, уверенность градоначальника в том, что это создаст чувство безопасности, ошибочна, поскольку в случае конфликта удары прежде всего наносят по военной инфраструктуре противника.Перед саммитом Североатлантического альянса, который прошел в конце июня в Мадриде, Стокгольм, Хельсинки и Анкара подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к блоку.Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Анкара ранее тормозила начало процесса о присоединении, опасаясь из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасностью.
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в мире, финляндия, швеция, турция, нато
08:34 04.07.2022 (обновлено: 11:02 04.07.2022)
 
Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин

Спикер ГД Володин: размещение баз НАТО на границе с Россией не защитит Финляндию и Швецию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Размещение баз Североатлантического альянса не защитит Финляндию и Швецию, а, напротив, только поставит под удар местных жителей, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Ранее Киммо Ярву, мэр Лаппеенранты, расположенном в граничащем с Россией регионе Южная Карелия в Финляндии, предложил создать в городе базу НАТО. По мнению Володина, уверенность градоначальника в том, что это создаст чувство безопасности, ошибочна, поскольку в случае конфликта удары прежде всего наносят по военной инфраструктуре противника.

"Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", — написал он в своем телеграм-канале.

Перед саммитом Североатлантического альянса, который прошел в конце июня в Мадриде, Стокгольм, Хельсинки и Анкара подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к блоку.
Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Анкара ранее тормозила начало процесса о присоединении, опасаясь из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.
Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасностью.
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