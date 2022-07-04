https://ria.ru/20220704/nagrady-1800094875.html

Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации

Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации - РИА Новости, 04.07.2022

Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации

Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации на Украине. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:40

2022-07-04T13:40

2022-07-04T13:58

специальная военная операция на украине

общество

россия

луганская народная республика

лисичанск

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации на Украине."Прошу вас также представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. Исходя из ваших ежедневных докладов знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему, много достаточно, и они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами", - сказал Путин в понедельник.Ранее министерство обороны сообщило, что Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом других близлежащих населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий по данным на 3 июля составила 182 квадратных километра.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800095800.html

россия

луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, луганская народная республика, лисичанск