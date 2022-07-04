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Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/nagrady-1800094875.html
Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации
Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации - РИА Новости, 04.07.2022
Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации
Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации на Украине. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:40
2022-07-04T13:58
специальная военная операция на украине
общество
россия
луганская народная республика
лисичанск
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации на Украине."Прошу вас также представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. Исходя из ваших ежедневных докладов знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему, много достаточно, и они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами", - сказал Путин в понедельник.Ранее министерство обороны сообщило, что Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом других близлежащих населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий по данным на 3 июля составила 182 квадратных километра.
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800095800.html
россия
луганская народная республика
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общество, россия, луганская народная республика, лисичанск
13:40 04.07.2022 (обновлено: 13:58 04.07.2022)
 
Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации

Президент Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации на Украине.
"Прошу вас также представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. Исходя из ваших ежедневных докладов знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему, много достаточно, и они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами", - сказал Путин в понедельник.
Ранее министерство обороны сообщило, что Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом других близлежащих населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий по данным на 3 июля составила 182 квадратных километра.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛисичанск
 
 
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