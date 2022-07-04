https://ria.ru/20220704/naemnik-1800130736.html

Британский наемник Аслин подал кассационную жалобу на приговор

Британский наемник Аслин подал кассационную жалобу на приговор - РИА Новости, 04.07.2022

Британский наемник Аслин подал кассационную жалобу на приговор

Британский наемник Эйден Аслин подал кассационную жалобу на смертный приговор в ДНР, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:35

2022-07-04T15:35

2022-07-04T17:26

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Британский наемник Эйден Аслин подал кассационную жалобу на смертный приговор в ДНР, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда.Он стал последним из приговоренных наемников, кто обжаловал решение суда.В конце июня Аслин обратился к жителям Донбасса и России и попросил прощения за свои действия. По его словам, обстрелы ВСУ центра Донецка открыли ему глаза на происходящие события.В Донецке 9 июня британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима приговорили к расстрелу. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Они сдались в плен в середине апреля в Мариуполе.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, приговоренные наемники не скрывали преступления и даже публиковали свидетельства о них в социальных сетях.Кроме того, в ДНР предъявили обвинения еще двум наемникам, Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируются те же статьи, что и Пиннеру, Аслину и Брагиму.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html

https://ria.ru/20220621/naemniki-1797117734.html

https://ria.ru/20220630/kazn-1799249062.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, великобритания, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, владимир путин, россия, донецк (днр)