https://ria.ru/20220704/most-1800121058.html

В Челябинске появится первый велопешеходный вантовый мост

В Челябинске появится первый велопешеходный вантовый мост - РИА Новости, 04.07.2022

В Челябинске появится первый велопешеходный вантовый мост

Первый велопешеходный вантовый мост, проект которого обсуждался еще с советских времен и длина которого составит 80 метров, появится в Челябинске к сентябрю... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:00

2022-07-04T15:00

2022-07-04T16:38

челябинская область

общество

челябинск

алексей текслер

миасс

наталья котова

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Первый велопешеходный вантовый мост, проект которого обсуждался еще с советских времен и длина которого составит 80 метров, появится в Челябинске к сентябрю 2023 года, сообщил в понедельник глава региона Алексей Текслер.По данным пресс-службы правительства региона, промышленная группа "Конар" построит в Челябинске первый велопешеходный вантовый мост. Соглашение о совместном развитии велопешеходной инфраструктуры 4 июля на выставке "Иннопром-2022" подписали губернатор региона Алексей Текслер и руководитель промышленной группы "Конар" Валерий Бондаренко."Это уникальный объект для всего региона. Он обсуждался еще с советских времен, чтобы у жителей северо-запада, самого большого района Челябинска, был доступ в городской бор. Рад, что вместе с развитием этой территории, имею в виду строительство спортивного города, у нас в этой же локации появится велопешеходный мост. Этот проект будет реализован в рамках городской стратегии по развитию велосипедной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Глава региона добавил, что мост будет спроектирован и построен за счет средств инвестора.Мост появится в Челябинске к сентябрю 2023 года, ко дню рождения города, поясняет пресс-служба.Как отметил Валерий Бондаренко, это будет подарок родному городу на день рождения в 2023 году и вклад в развитие комфортной окружающей среды. "В Челябинске созданы отличные условия для ведения бизнеса. Мы чувствуем поддержку со стороны губернатора, главы города. Мы разработали современный дизайн моста, который отлично впишется в архитектурный облик мегаполиса. Это не просто техническое сооружение для перехода, это красивое место, место сбора молодежи, он появится на открытках и, уверен, вызовет миллионы улыбок у жителей города", - цитирует пресс-служба слова Бондаренко.По словам главы Челябинска Натальи Котовой, Челябинск – город растущий, динамичный, современный. "Помимо эстетики и позитивных эмоций у моста важная стратегическая задача — связать центр Челябинска с жилыми кварталами северо-запада. А когда появятся здесь спортивные объекты, то потребность в новой магистрали возрастет многократно", – цитирует пресс-служба горадминистрации слова Котовой.По данным пресс-службы правительства региона, мост соединит жилые кварталы северо-запада и новую зону спортивных комплексов, в частности, "РМК-Арену", с городским бором через реку Миасс. Это будет первый вантовый мост в Челябинске. Габариты будущего моста: длина – 80 метров, ширина – 7 метров, высота – 38 метров. Мост будет изготовлен на челябинском предприятии ООО "СПК-Чимолаи", входящем в промышленную группу "Конар".

https://ria.ru/20220704/chelyabinsk-1800086224.html

https://ria.ru/20220618/tekhnika-1796376673.html

челябинск

миасс

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общество, челябинск, алексей текслер, миасс, наталья котова