https://ria.ru/20220704/moskva-1800757170.html

Кульбачевский: экологические программы Москвы будут продолжены

Кульбачевский: экологические программы Москвы будут продолжены - РИА Новости, 06.07.2022

Кульбачевский: экологические программы Москвы будут продолжены

На фоне обеспечения устойчивости экономики нельзя пренебрегать экологическим благополучием, поэтому экологические программы Москвы будут продолжены, сообщил в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-04T08:45

2022-07-04T08:45

2022-07-06T17:31

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На фоне обеспечения устойчивости экономики нельзя пренебрегать экологическим благополучием, поэтому экологические программы Москвы будут продолжены, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Ключевой задачей является обеспечение устойчивости экономики. Но при этом важно понимать, что экологическое благополучие и цели, связанные с его достижением, "нельзя поставить на паузу" или как-то ими пренебречь. Рост экологических проблем станет новым накопленным экологическим ущербом для будущих поколений. Поэтому экологические программы Москвы будут продолжены", - сказал Кульбачевский.Он отметил, что будет продолжена реконструкция очистных сооружений сточных вод, в рамках которой предусмотрено создание высокоэффективной системы очистки возвратных потоков от азота и фосфора, а также мероприятия по повышению энергоэффективности города, главный результат которых – дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ."Кроме того, будет осуществляться реновация промышленных зон с созданием инновационных экологичных промышленных кластеров и дополнительных озелененных пространств, продолжит развитие электрический городской общественный транспорт с выходом на его декарбонизацию в 2030 году", - добавил глава департамента.Полную версию интервью читайте здесь >>

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, общество, экология в россии