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Кульбачевский: экологические программы Москвы будут продолжены - РИА Новости, 06.07.2022
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Кульбачевский: экологические программы Москвы будут продолжены
Кульбачевский: экологические программы Москвы будут продолжены - РИА Новости, 06.07.2022
Кульбачевский: экологические программы Москвы будут продолжены
На фоне обеспечения устойчивости экономики нельзя пренебрегать экологическим благополучием, поэтому экологические программы Москвы будут продолжены, сообщил в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-04T08:45
2022-07-06T17:31
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На фоне обеспечения устойчивости экономики нельзя пренебрегать экологическим благополучием, поэтому экологические программы Москвы будут продолжены, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Ключевой задачей является обеспечение устойчивости экономики. Но при этом важно понимать, что экологическое благополучие и цели, связанные с его достижением, "нельзя поставить на паузу" или как-то ими пренебречь. Рост экологических проблем станет новым накопленным экологическим ущербом для будущих поколений. Поэтому экологические программы Москвы будут продолжены", - сказал Кульбачевский.Он отметил, что будет продолжена реконструкция очистных сооружений сточных вод, в рамках которой предусмотрено создание высокоэффективной системы очистки возвратных потоков от азота и фосфора, а также мероприятия по повышению энергоэффективности города, главный результат которых – дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ."Кроме того, будет осуществляться реновация промышленных зон с созданием инновационных экологичных промышленных кластеров и дополнительных озелененных пространств, продолжит развитие электрический городской общественный транспорт с выходом на его декарбонизацию в 2030 году", - добавил глава департамента.Полную версию интервью читайте здесь &gt;&gt;
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москва, общество, экология в россии
08:45 04.07.2022 (обновлено: 17:31 06.07.2022)
 

Кульбачевский: экологические программы Москвы будут продолжены

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Останкинской телебашни
Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На фоне обеспечения устойчивости экономики нельзя пренебрегать экологическим благополучием, поэтому экологические программы Москвы будут продолжены, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Ключевой задачей является обеспечение устойчивости экономики. Но при этом важно понимать, что экологическое благополучие и цели, связанные с его достижением, "нельзя поставить на паузу" или как-то ими пренебречь. Рост экологических проблем станет новым накопленным экологическим ущербом для будущих поколений. Поэтому экологические программы Москвы будут продолжены", - сказал Кульбачевский.
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Он отметил, что будет продолжена реконструкция очистных сооружений сточных вод, в рамках которой предусмотрено создание высокоэффективной системы очистки возвратных потоков от азота и фосфора, а также мероприятия по повышению энергоэффективности города, главный результат которых – дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.
"Кроме того, будет осуществляться реновация промышленных зон с созданием инновационных экологичных промышленных кластеров и дополнительных озелененных пространств, продолжит развитие электрический городской общественный транспорт с выходом на его декарбонизацию в 2030 году", - добавил глава департамента.
Полную версию интервью читайте здесь >>
 
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