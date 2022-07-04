https://ria.ru/20220704/moskva-1800755638.html

Кульбачевский: санкции не влияют на работу в области экомониторинга Москвы

Кульбачевский: санкции не влияют на работу в области экомониторинга Москвы - РИА Новости, 06.07.2022

Кульбачевский: санкции не влияют на работу в области экомониторинга Москвы

Санкции не влияют на работу в области экологического мониторинга Москвы, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-04T07:05

2022-07-04T07:05

2022-07-06T17:27

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мосэкомониторинг

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Санкции не влияют на работу в области экологического мониторинга Москвы, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Сложившаяся ситуация и санкционное давление не влияют ни на работу, например, в области экологического мониторинга, ни на качество данных. Импортозамещение в "Мосэкомониторинге" проводится уже несколько лет. Единственное, что могут возникнуть кратковременные сложности, где есть зарубежные комплектующие, то это в Единой системе экологического мониторинга, где используется свыше трехсот высокоточных автоматических газоанализаторов и более 70 метеостанций. Но мы активно отрабатываем этот вопрос с российскими производителями. Но в учреждении имеется собственная сервисная служба и запас комплектующих, поэтому в ближайшие несколько лет бесперебойная работа импортного оборудования гарантирована", - сказал Кульбачевский.Он отметил, что в текущем году работа по импортозамещению будет продолжена. Разработана дорожная карта по замене оборудования на отечественные аналоги."До конца года планируется закупить отечественный хроматограф с масс-детектором, который позволит проводить анализы проб атмосферного воздуха на расширенный перечень веществ, а также метеостанции российского производства, которые отличаются повышенной точностью - на них планируется переход по мере истечения срока службы имеющегося оборудования", - добавил собеседник агентства.Полную версию интервью читайте здесь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосэкомониторинг, москва, антон кульбачевский