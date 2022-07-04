https://ria.ru/20220704/morzh-1800186916.html

Морж, "гостивший" на Куршской косе, плывет обратно в Петербург

Морж, "гостивший" на Куршской косе, плывет обратно в Петербург - РИА Новости, 04.07.2022

Морж, "гостивший" на Куршской косе, плывет обратно в Петербург

Самка атлантического моржа, которую заметили 30 июня на Куршской косе, плывет на север, к себе домой, сейчас она направляется в Петербург, сообщила директор... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:56

2022-07-04T19:56

2022-07-04T19:56

туризм

туризм

балтийское море

баренцево море

куршская коса

новости - туризм

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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Самка атлантического моржа, которую заметили 30 июня на Куршской косе, плывет на север, к себе домой, сейчас она направляется в Петербург, сообщила директор калининградского зоопарка Светлана Соколова.На российской части Куршской косы недалеко от литовской границы 30 июня впервые заметили моржа, специалисты не исключали, что он приплыл с течением из Польши. В ночь с 3 на 4 июля животное видели в Латвии, сообщала пресс-служба нацпарка."Чтобы было понятно, вот ее предполагаемый путь: Баренцево море – Норвежское море – Северное море – юго-запад Балтийского моря – северо-восток Балтийского моря. Выхода с севера Балтийского моря в другие моря нет. Только тем же путем обратно", – написала Соколова. "Как я и предполагала, плывёт на Север. Питер, готовься!" – добавила директор зоопарка.Как отметили специалисты национального парка" Куршская коса", место обитания моржа – Крайний Север, Баренцево море, значительные путешествия эти животные предпринимают редко, однако не так давно атлантические моржи были замечены в Белом море.

https://ria.ru/20220630/morzh-1799292109.html

балтийское море

баренцево море

куршская коса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, балтийское море, баренцево море, куршская коса, новости - туризм